Undervisningen fortsætter på universiteterne, men flere steder forberedes fjernundervisning.

Flere universiteter har valgt at aflyse fredagsbarer og sociale arrangementer og forbereder sig på fjernundervisning.

Der sker for at sikre de studerende mod spredning af coronavirus.

- Vi forbereder os på det scenarie, at vi ikke kan afvikle undervisning på traditionel vis og er ved at etablere mulighed for fjernundervisning gennem digitale undervisningsløsninger, skriver Aarhus Universitet i en meddelelse på sin hjemmeside.

På Københavns Universitet og Aalborg Universitet tager man lignende skridt.

- Fjernundervisning tilbydes, når det er muligt, skriver Københavns Universitet i en meddelelse.

Det overordnede billede er, at undervisningen fortsætter indtil videre.

På Københavns Universitet opfordres de studerende og ansatte til "at sidde så langt fra hinanden som muligt i auditorierne".

Ét sted er undervisningen dog blevet aflyst. Det gælder for de medicinstuderende på kandidatuddannelsen ved Aarhus Universitet.

Her skal de studerende ikke længere møde op til fysiske forelæsninger og holdundervisning. Foreløbig gælder det marts måned.

Den kliniske undervisning på sygehusene fortsætter dog som planlagt, hedder det i meddelelsen fra Aarhus Universitet.

Tjenesterejser til udlandet er ligeledes blevet aflyst på universiteterne i København, Aarhus og på Syddansk Universitet.

Styrelsen for Patientsikkerhed oplyste tirsdag, at en person med coronasmitte fredag 6. marts var til fredagsbar på Panum Instituttet i København.

Alle, der var til stede, er efterfølgende blevet opfordret til at blive hjemme i 14 dage.

340 personer er onsdag konstateret smittet med coronavirus i Danmark.

Det er en stigning fra 262 tirsdag.

Ud over de smittede er 1231 i karantæne, fordi de har været tæt på en person, der har sygdommen.

Der er ikke registreret nogen dødsfald herhjemme.

/ritzau/