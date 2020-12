Britisk exit af udvekslingsprogram risikerer at gøre det svært for studerende at studere i Storbritannien.

Lettelsen var stor hos mange, da EU og Storbritannien juleaftensdag endelig blev enige om en brexit-aftale.

Men på danske universiteter gav aftalen ikke just anledning til en ekstra omgang om juletræet, da briterne som en del af aftalen har valgt at trække sig fra udvekslingsprogrammet Erasmus.

- Det er en rigtig dårlig julegave for både danske og britiske studerende, siger Jesper Langergaard, direktør for Danske Universiteter.

- Det er rigtig vigtigt, at det er let for studerende at studere i andre lande. Det har Erasmus-programmet bidraget til. At Storbritannien trækker sig ud nu er rigtig ærgerligt, tilføjer han.

Briterne har valgt at trække sig ud af ordningen, fordi den ifølge premierminister Boris Johnson er for dyr.

- Økonomisk set så taber statskassen i større eller mindre grad på ordningen, lød det fra Johnson torsdag.

Det vides endnu ikke, hvilken ordning der kommer til at erstatte Erasmus-programmet.

Men Jesper Langergaard frygter, at der bliver sat en stopper for den frie mobilitet mellem danske og britiske universiteter.

- Vi ser frem mod, at der kommer en ny ordning, men umiddelbart frygter jeg, det bliver sværere for danske studerende at komme til England, og det bliver sværere for britiske studerende at komme til Danmark.

Siden 1987 har mere end 300.000 britiske studerende arbejdet eller studeret i Europa som en del af ordningen.

I 2017 deltog 16.500 britiske studerende i ordningen, mens 31.727 studerende fra EU kom til Storbritannien.

I stedet for den meget benyttede ordning vil briterne nu lancere deres eget internationale program opkaldt efter den britiske matematiker Alan Turing.

Detaljerne i den nye ordning vil blive præsenteret i de kommende dage.

/ritzau/