Hvis man som russisk eller belarussisk statsborger havde ønsket sig et nordjysk universitetsophold i den nærmeste fremtid, så kommer det ikke på tale.

Aalborg Universitet har med omgående virkning droppet sine udvekslingskontakter i Rusland og Belarus.

Det betyder, at universitetet nu boykotter udvekslingsstuderende herfra, oplyser rektor Per Michael Johansen til B.T.

»Vi er på linje med resten af verden, og vi fordømmer på det groveste invasionen af Ukraine,« slår han tydeligt fast.

Lige nu har Aalborg Universitet en udvekslingsstuderende af sted i Moskva – og en håndfuld personer fra både Rusland og Ukraine, der har deres daglige gang i Aalborg. Men Per Michael Johansen ønsker ikke at oplyse noget om deres situation.

De får dog lov til at gøre deres ophold i Danmark færdigt.

Desuden opfordrer Aalborg Universitet dem til at kontakte studie- og trivselsvejledningen, studenterpræsten eller Studenterrådgivningen, hvis de har behov for råd og støtte.

»Jeg synes, det skal holdes internt. Jeg er bange for, at der kan ske dem noget, og at folk begynder at henvende sig til dem, og at de kan blive udsat for mobning af en art. Det, der foregår, er jo ikke deres skyld,« siger rektoren.

I alt har Aalborg Universitet fire udvekslingsaftaler med russiske universiteter, som altså er stoppet for nu.

Derudover vil man ikke indgå forskningsaftaler med russiske eller belarussiske institutioner.

»På kort sigt er det kun symbolsk konsekvens, men på lang sigt får det konsekvenser. Den forskning, man laver i dag, vil man muligvis bruge til noget om 10-20 år, og det (sanktionen, red.) vil være med til at sætte dem tilbage.«

»Forskning er altid noget, der foregår i et omfattende internationalt arbejde, hvor vi udveksler viden. Det stopper vi så med nu.«

Desuden opfordrer universitetet til, at deres egne udvekslingsstudenter, der opholder sig i Moskva, vender næsen hjemad. I øjeblikket drejer det sig om én person.

I så fald hjælper universitetet med at finde en erstatning for det afkortede udvekslingsophold.