Det skal være slut med udklædningsfester, der går på stereotyper, og som eventuelt kan diskriminere. Sådan lyder meldingen fra Juridisk Fakultet på Københavns Universitet, der i en e-mail til de studerendes tutorer har omtalt specifikke udklædninger som noget, der 'ikke anvendes'. Nu forklarer ledelsen til B.T., at der dog ikke er tale om et forbud.

'Indianere', 'Ghetto', 'Church Camp' (religiøs sommerlejr), 'White Trash' (fattige, hvide mennesker fra en lav socialklasse) og 'Mexicanere'. Det er blandt de temaer, som ledelsen i en e-mail opfordrer tutorerne til at tage afstand fra.

I e-mailen skriver ledelsen blandt andet:

'Jeg skal henstille til, at I sammen med koordinatorerne hurtigst muligt ser på udklædningskategorierne igen med henblik på at sikre, at temaerne lever op til fakultetets værdier om diversitet og ikke diskrimination. Det betyder til eksempel, at udklædningstemaer, der går på stereotyper omkring til eksempel etnicitet, seksualitet, religion med videre ikke anvendes.'

Men på trods af denne udmelding forklarer ledelsen nu til B.T., at der altså ikke er tale om et forbud.

Stine Jørgensen, der er prodekan for uddannelse på universitetet, understreger, at hensigten med e-mailen ikke er at forbyde de studerende noget.

'Vi har ikke på noget tidspunkt udsendt et forbud mod specifikke udklædninger, men har henstillet til vores tutorer, at aktiviteterne i studiestarten skal være inkluderende, og der skal tages højde for diversiteten i studentermassen,' forklarer hun i et e-mail-svar.

B.T. talte tidligere med Jacob Mchangama, direktør i tænketanken Justitia, som har delt e-mailen på Facebook. Han synes, at det er en bekymrende tendens.

»Problemet er, at man infantiliserer de studerende, og man udvider forståelsen af krænkende adfærd. Det kan ende i selvcensur og unødvendige restriktioner. Hvis det spreder sig, hvad er så ikke krænkende og stødende?« siger han.

Man har ikke planer om at gøre mere på Københavns Universitet.

'Den udsendte e-mail har ikke givet anledning til henvendelser fra vores studerende, og fakultetet har ingen planer om at gøre yderligere ved sagen,' skriver Stine Jørgensen i en e-mail.