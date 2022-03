Albert Hansen venter på en Kombardo-bus i København. Han mangler kun det sidste stykke, så er han hjemme i Aarhus. For ganske kort tid siden stod han ellers i Sankt Petersborg i Rusland.

Det var slet ikke meningen, at Albert Hansen skulle hjem endnu. Han læser ruslandsstudier på Aarhus Universitet og som en del af sin uddannelse, var han et semester i Sankt Petersborg.

Men tirsdag gav Aarhus Universitet de 10 studerende i Rusland klar besked.

»Kom hjem nu«.

Det er dog ikke med Albert Hansens gode vilje, at han lige om lidt befinder sig i sin hjemby igen.

»Jeg er virkelig ærgerlig og ked af det over det. Jeg havde slet ikke lyst til at rejse hjem,« siger Albert Hansen.

Det kom også temmelig meget bag på de studerende, at situationen eskalerede så voldsomt, at de nu må afbryde den del af deres uddannelse.

»Vi havde joket lidt om, hvad nu hvis der sker noget, så vi er nødt til at rejse hjem, hvad gør vi så? Men jeg have aldrig troet, det ville ske, så jeg var slet ikke forberedt på det,« siger Albert Hansen.

Han nåede at være i Sankt Petersborg lige præcis én måned ud af de ellers fire, han skulle have været der.

I den periode nåede han og de studerende dog at få et godt og tæt forhold til de lokale. Derfor gør det også ondt at tænke på, at der nu er sanktioner, der påvirker dem.

»Alle dem, vi talte med, var rigtig kede af det og uforstående over for den her krig. Alle, jeg har mødt, er imod krigen, og der har også været demonstrationer. Siden krigen brød ud, er befolkningen mødt talstærkt op. Der var en trykket stemning i byen, og det var mærkeligt at være der,« fortæller Albert Hansen og fortsætter:

»Men det var svært at forlade dem. Sanktionerne går jo ud over almindelige mennesker, der også mister deres levebrød. Nu kan vi tage til Danmark og have det fint, det kan de ikke. Det er bare sørgeligt, det skal ende sådan. Både for uskyldige russere – og selvfølgelig for Ukraine. Ingen vinder på det her.«

Alligevel ville han egentlig helst være blevet, men det turde han ikke.

»Vi fik at vide, at hvis vi blev, var det ikke sikkert, vi kunne fortsætte vores uddannelse – da den ville fortsætte offline i Aarhus,« siger Albert Hansen.

Der er dog alligevel en del af ham, der er lettet ved hjemrejsen. Med sanktionerne frygtede de studerende, at de til sidst ikke ville kunne bruge deres kort eller få penge.

Han ærgrer sig dog stadig over beslutningen fra Aarhus Universitet.

»Symbolsk kan jeg godt forstå det. Men jeg tænker at med situationen nu, så er det ekstra vigtigt med et studie som vores, der fokuserer på at forstå Rusland og de russiske forhold for at kunne skabe en dialog. Men jeg forstår selvfølgelig signalværdien i at boykotte dem, når det er dem, der er aggressorer,« siger Albert Hansen.

Han frygter dog også i høj grad for sin uddannelse.

»Jeg synes, min uddannelse er blevet virkelig meget forringet. Det her semester er fuldstændig ødelagt, og eksamenen skal laves om. Jeg ved slet ikke, hvordan de vil fortsætte, så jeg kan få den her bachelor. Det hele er meget uvist lige nu,« siger Albert Hansen og tilføjer:

»Det er mega frustrerende, og jeg tænker hver dag på, hvad der kommer til at ske. Uanset hvad, så går der noget tabt ved ikke at være i landet og tale med de lokale. Vi kommer til at sidde hjemme i Aarhus med et mærkeligt alternativ, vi er alle meget trætte af det.«

I alt var der 10 studerende afsted fra Albert Hansens årgang. Kun to har valgt at blive i landet.

»De to ville hellere tage konsekvensen af at blive. Det overvejede jeg også, men jeg er glad for, jeg valgte at tage hjem. Situationen spidser hele tiden til, og jeg ville ikke kunne abstrahere fra det,« afslutter Albert Hansen.