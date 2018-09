Københavns Universitet har sendt en e-mail ud til alle tutorer på Juridisk Fakultet, hvor de forbyder krænkende udklædning under aktiviteter i forbindelse med studiestart.

Det drejer sig om udklædningstemaerne 'Indianere', 'Ghetto', 'Church camp' (religiøs sommerlejr), 'White Trash' (fattige, hvide mennesker fra en lav socialklasse) og 'Mexicanere'.

»Jeg synes, det er en bekymrende tendens,« siger Jacob Mchangama, direktør i tænketanken Justitia, som har delt e-mailen på Facebook.

Han har fået den tilsendt af en af de studerende, e-mailen er sendt ud til.

Herunder kan du se Jacob Mchangama opslag på Facebook

Jacob Mchangama fortæller, at e-mailen er sendt ud fra en medarbejder i ledelsen på Det Juridiske Fakultet.

»Problemet er, at man infantiliserer de studerende, og man udvider forståelsen af krænkende adfærd. Det kan ende i selvcensur og unødvendige restriktioner. Hvis det spreder sig, hvad er så ikke krænkende og stødende?« siger han.

Han mener, at man fra universitetets side overreagerer, og at der hverken er tale om mobning eller racisme, da formålet aldrig har været at krænke nogen.

»Jeg vil gerne advare, så vi ikke når amerikanske tilstande, hvor der er kommet restriktioner og selvcensur på alt, der kan virke krænkende eller stødende,« siger Jacob Mchangama om det opslag, han i går delte på Facebook.