Lørdag aften var der ekstra varmt i Malaga.

Den aarhusianske popkonge Thomas Helmig gav nemlig sin første koncert i tre år i Fuengirola i Spanien.

Koncerten blev afholdt på Marenostrum Fuengirola, der ligger cirka 30 minutter fra byen Malaga, der også lægger navn til et af hans helt store hits.



Og der var fest, farver og godt humør til koncerten, hvor Helmig spillede for et stort set udelukkende dansk publikum.

Bortset fra en koncert Bjerringbro har Helmig ikke spillet koncert i tre år. Foto: Privatfoto

Alle fly til Malaga fra Danmark i denne uge har længe været udsolgt, ligesom alle 6000 billetter til koncerten ved middelalderborgen også var revet væk. Det skrev Århus Stiftstidende tidligere på ugen.

Da Helmig gik på scenen klokken 22:00 lørdag aften, var det altså til skrål fra danske fans.

»Det er vanvittigt, så stor interessen har været. Det er overvældende. 5000 af de 6000 billetter, vi har solgt, er til danskere. Vi kan godt mærke, at det er den første koncert, Helmig spiller i tre år,« siger arrangøren, Henrik Andersen, fra Eventhuset, til Århus Stiftstidende.

Koncerten skulle egentlig være afholdt inde midt i Malaga, men blev flyttet til Fuengirola, så der var mere plads af hensyn til coronarestriktioner.

Der var fuldt hus til koncerten, og flere fans var mødt op i Thomas Helmig Merchandise. Foto: Privatfoto

Første gang Thomas Helmig gav koncert i Spanien var i 2007 – siden da er det blevet til syv forskellige steder på Costa del Sol. Denne gang var det i Fuengirola, der er et sandt danskerparadis.

Alle gæsterne skulle inden koncerten testes for corona, også selvom de er fuldt vaccinerede.

Og noget tyder på, at de danske fans var fuldt ud tilfredse med oplevelsen. På popkongens Facebook-side er der søndag tikket flere kommentarer ind.

»Tak for en fanfuckingtastisk koncert,« skriver en fan, der bliver bakket op af knap 200 andre kommentarer.

Der var fuld knald på både Helmig og band. Foto: Privatfoto

Næste gang Thomas Helmig giver koncert på hjemmebanen i Aarhus bliver 11. juni i 2022 på Ceres Park.

Så hvis ikke du fik billetter til den unikke oplevelse i Spanien, kan du nå at fange Aarhus-ikonet på dansk jord næste år.

Og mon ikke Thomas Helmig fik sagt godnat til Malaga så længe.