»Det er meningsløst, at mennesker i Danmark skal lide og dø af noget, som vi relativt let kunne have forebygget.«

Sådan lyder det kort og kontant fra Jes S. Lindholt, der er professer i karkirurgi ved Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital, i en pressemeddelelse.

Udtalelsen kommer på baggrund af en noget nedslående statistik. Over 56.000 personer rammes nemlig og 12.000 personer dør årligt af hjerte-kar-sygdom – noget som et helt nyt, dansk forskningsprojekt altså nu vil rette op på.

Og det vil den blandt andet gøre ved at blive bedre til at påvise sygdommen tidligt gennem en test, der kan tages i hjemmet.

Testen kommer til at kunne gennemføres med noget så simpelt som en prikblodprøve og computer. Testen har potentiale til at reducere dødeligheden af hjerte-kar-sygdom med 20-25 procent.

Ud over at der naturligvis er store personlige omkostninger forbundet med hjerte-kar-sygdom, så udgør sygdommen også en markant belastning for det danske sundhedssystem med samlede udgifter på over 10 milliarder kroner om året.

Fakta om forskningsprojektet Innovationsfonden har netop investeret 20 millioner kroner i udviklingen af den webbaserede hjemmetest, som forskere fra Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital vil udvikle. Testen beregner risikoen for hjerte-kar-sygdom samt gevinsten for forebyggende tiltag. Testen har potentiale til at reduce dødeligheden og bringe udgifterne til sygdommen markant ned. Professor Lars M. Rasmussen og lektor Hans Beck fra OUH kommer til at foretage de omfattende gen- og proteinanalyser i forbindelse med den nye test. IMADA (Institut for Matematik og Datalogi), SDU, kan omdanne dem til syntetiske data, der kan overføres til supercomputere på SDU. Professor Rikke Søgaard på Klinisk Institut, SDU, beregner vha. matematiske modeller nytten og de sundhedsøkonomiske perspektiver ved at bruge metoden.



Endelig udvikles på Odense Universitetshospital prikblodprøve-test vedrørende de påviste brugbare biomarkører, så den samlede test kan tages derhjemme ved hjælp af et sikret internetbaseret system, der udarbejdes af IT-firmaet MedWare. Projektet bygger videre på DANCAVAS, et unikt dansk screeningsstudie med 15.000 60-74 årige deltagere. Kilde: Syddansk Universitet.

Og de udgifter har forskningsprojektet potentiale til at reducere med op mod 10-25 procent.

»Eksisterende systemer til risikovurdering har haft nogen effekt, men fremstår i dag utilstrækkelig og meget upræcis. Tidlig opsporing af hjerte-kar-læsioner går skridtet videre, og kan starte forebyggelse på de, der har startende læsioner, men kræver aktuelt avancerede og dyre undersøgelser. Det vil testen her forandre,« fortæller Jes S. Lindholt.