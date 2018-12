Emil Christensen og hans hustru skulle have tilbragt juleferien under varme himmelstrøg i Egypten – i stedet må de nu blive hjemme i Danmark uden penge på lommen.

»En halv time efter, at vores fly skulle have lettet, fik vi at vide, at vores rejse var aflyst pga. overbooking. Det, synes jeg, er dybt urimeligt,« siger 20-årige Emil Christensen fra København.

Han og ægtefællen skulle have været en tur til Hurghada i Egypten. De havde helt usædvanligt bestilt en afbudsrejse hos rejseselskabet Detur, da de ’gerne ville have sol og varme’ i deres ferie.

Men hvad der skulle have været afslapning, blev til det stik modsatte for det unge par.

Først ved gaten fik parret at vide, at deres fly var overbooket. Det betød, at 17-19 personer stod tilbage og ikke kunne komme på ferie.

»Jeg har aldrig prøvet noget lignende. Det var ikke engang rejseselskabet selv, der gav os beskeden, men personalet ved gaten,« siger Emil Christensen.

Han mener, at rejseselskabet Detur burde have givet parret besked tidligere. Og endnu værre er det, at parret ikke har fået deres 8.500 kroner tilbage, som rejsen har kostet.

»Vi plejer altid at rejse med de lidt større selskaber, men jeg gik ud fra, at når de var medlem af rejsegarantifonden, at så var der styr på det,« siger han.

Emil Christensen og hustruen skulle have rejst d. 22. december.

Flyselskabet tilbød dem efterfølgende en ny rejse d. 24. december. Det har parret dog takket nej til, da de skal være hjemme i Danmark d. 29. dec. grundet et bryllup, de skal til.

»Vi kan ikke komme afsted på andre tidspunkter,« siger Emil Christensen.

Derudover har parret forlangt at blive kompenseret med et kontant beløb for den aflyste rejse.

Rejseselskabet har i stedet tilbudt at give parret et gavekort oven i pengene for den aflyste rejse. Det har Emil Christensen og hustruen ligeledes takket nej til.

»Vi ønsker ikke længere at benytte os af dette rejseselskab, vi vil hellere have vores penge tilbage samt et kontant beløb, der kompenserer for, at vi nu skal holde vores juleferie i Danmark,« siger Emil Christensen.

Selskabet har nu meddelt parret, at de først kan få besked d. 2. januar om, hvordan og hvornår selskabet vil betale deres penge tilbage. Det er de ikke tilfredse med:

»Vi er et ungt par, der ikke har så mange penge, så vi kan ikke kompensere for, at vi nu ikke kan komme på ferie.«

»De holder på vores penge, så vi ikke kan komme afsted på en anden rejse, eksempelvis et spa-ophold« siger den 20-årige mand.

B.T. har kontaktet Detur for en kommentar.

En rejsekonsulent fortæller, at det ikke er muligt at få en forklaring på det overbookede fly, da det relevante personale holder juleferie.

Dog oplyses det, at rejseselskabet giver de berørte kunder deres penge tilbage.

Videre oplyses det at kunderne får et gavekort på et beløb på svarende til det, der er betalt. Gavekortet kan bruges på et valgfrit tidspunkt.