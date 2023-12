I Sundhedsstyrelsen bekymrer det, at nogle unge misbruger stærkt smertestillende medicin.

Det siger en enhedschef i styrelsen til DR, efter mediet har afdækket, at unge let kan skaffe receptpligtige opioider.

Landet over henvender flere og flere unge sig til behandlingssteder for at få hjælp til deres misbrug af medicinen, skriver DR. 40 ud af 47 adspurgte behandlingssteder oplever således en stigning i henvendelser ifølge mediet.

Opioider er en kategori af smertestillende medicin, som blandt andet inkluderer morfin – derudover midler som kodein, tramadol, oxycodon. Heroin er også et opioid.

Midlerne er narkotiske i højere doser, stærkt afhængighedsskabende og kan give voldsomme abstinenssymptomer hos misbrugere. Overdoser kan stoppe åndedrættet og føre til død, og adskillige mennesker har mistet livet på den bekostning gennem tiden. I USA har man i mange år snakket om en opioidepidemi, fordi der er så relativt mange, der bliver fanget i misbrug af medicinen.

Men selvom det angiveligt er nemt for danske unge at skaffe opioider som tramadol via internettet, og selvom flere lader til at søge behandling, mener man i Sundhedsstyrelsen ikke, at der er behov for oplysningskampagner.

»Man risikerer at gøre mere skade end gavn, hvis man laver store kampagner. Det kan inspirere, og så kan man tro, at det er noget, alle gør, fordi vi laver store kampagner. Og det er det ikke. Det er stadigvæk – heldigvis – en relativt lille gruppe, der bruger det,« siger enhedschefen Niels Sandø til DR.

Styrelsen har imidlertid ikke selv nogen data, der viser, hvor mange unge der søger behandling for et opioidmisbrug, skriver mediet.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er unges opioidmisbrug en opgave for de enkelte kommuner i samarbejde med forældre, skoler og SSP.