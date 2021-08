Der er ingen tvivl om, at de danske unge har en kedelig rekord, når det gælder drukkultur og indtagelse af alkohol.

I dag kan unge allerede købe alkohol som cider, øl, vin samt milde former for spiritus, så snart de har passeret de 16 år.

Men inden længe kan den aldersgrænse være fortid.

Regeringen arbejder nemlig på en ny plan for, hvordan drukkulturen blandt unge kan ændres, og her er regeringens støttepartier åbne for at hæve aldersgrænsen for køb af alkohol fra 16 til 18 år. Det skriver Berlingske.

(ARKIV) Mand med øl og telefon i hånden den 29. august 2020. Hver dag må i snit fem unge på sygehus efter indtag af alkohol. Fra 2014 til 2018 er antallet af unge, der havner på hospitalet på grund af alkohol, steget. Det skriver Ritzau, tirsdag den 27. oktober 2020.. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms Vis mere (ARKIV) Mand med øl og telefon i hånden den 29. august 2020. Hver dag må i snit fem unge på sygehus efter indtag af alkohol. Fra 2014 til 2018 er antallet af unge, der havner på hospitalet på grund af alkohol, steget. Det skriver Ritzau, tirsdag den 27. oktober 2020.. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms

Men den plan tror en række unge, som B.T. har talt med, ikke på vil få den ønskede effekt.

Ifølge flere unge vil det blot medføre, at de skaffer alkoholen af andre veje.

»Jeg tænker måske, at det er meget klogt at sætte alderen op, så der er færre unge, som begynder at drikke. Men på den anden side, så tror jeg også, at der er nogle 18-årige, der vil købe alkohol til de 16-årige,« fortæller 17-årige Frida Fisker, som går i 2.g.

Selvom forslaget om at forhøje aldersgrænsen for salg af alkohol kan lyde nok så fornuftigt, kan det ligeledes være en lyseslukker for de unge. Det mener Frederik Mølgaard, som er 18 år og går i 2.g på Struer Statsgymnasium.

»Jeg tror, at det ville være lidt nederen for dagens ungdom, fordi de ikke kan gå ud og feste og have det sjovt med vennerne. Det har jo bare lidt en anden effekt at sidde og drikke en Mokai end en cola,« siger Frederik Mølgaard.

Annika Søndergaard kan på nuværende tidspunkt købe alkohol under 16,5 %. Hun tror, at ændringen kan få en effekt på de unges debutalder for indtagelse af alkohol.

»Jeg tror, at yngre vil have endnu sværere ved at købe alkohol, end de har nu. Der er jo mange unge, der godt kan slippe afsted med at købe, selvom de ikke er gamle nok,« siger Annika.

Politikerne skal på banen

22 organisationer er gået sammen om at skabe en kampagne, som har til formål at vække politikernes opmærksomhed for at ændre de unges nuværende drukkultur.

Forældreforeningen Unge og Alkohol er en af de organisationer, som bakker op om forslaget.

Ulrich Lauridsen, som er formand for Forældreforeningen Unge og Alkohol, er godt klar over, at unge under 18 år sandsynligvis vil opsnuse alkoholen på anden vis, men på trods af det bakker han op om et lovforslag, der sætter aldersgrænsen op.

»Vi ved fra undersøgelser, at danske unge drikker voldsomt meget mere end danske unge i andre europæiske lande. Det bliver vi som samfund nødt til at reagere på,« siger Ulrich Lauridsen.

Det handler nemlig ikke kun om at gøre det besværligt for de unge at købe alkohol selv. Det handler om at skabe en generel ændring i den samfundsnorm, som i dag er en del af den danske drukkultur.

Derudover vil stigningen i aldersgrænsen også være en hjælp til forældrene, ifølge Ulrich Lauridsen.

»Det vil bakke utrolig mange forældre op at sige 18 år i stedet for 16, og det vil betyde, at man måske kan skubbe debutalderen for alkohol, som nu ligger på 13-14-årsalderen.«

For Ulrich Lauridsen handler det altså om at skabe bedre rammer på en langsigtet plan, som kan forebygge og resultere i et sundere samfund.

»Måske kan det på lang sigt ændre den danske alkoholkultur, som i mine øjne ikke er helt sund,« fortæller Ulrich Lauridsen.