Testcentrene betaler simpelthen for godt. Så godt, at det er blevet svært for restaurantejerne at finde arbejdskraft, fordi de unge hellere vil arbejde som podere.

Sådan er det i hvert fald for Mathias Walther, der ejer restauranten Helmut i Aalborg.

»I restaurationsbranchen kan vi aldrig hamle op med sådanne lønninger. Det er vores kæmpe udfordring,« siger Mathias Walther til Børsen.

Mod al forventning har han nemlig problemer med at finde unge, der vil arbejde som tjener eller bartender. Og han har endda flere tidligere ansatte, som nu er ansat som podere.

Og det er da også en del ansatte, som testfirmaerne har hevet til sig. Bare ved testvirksomhederne Carelink, Falck og Copenhagen Medicals er der lige nu mere end 13.000 ansatte, og oveni det kommer de ansatte, der arbejder med PCR-test i regionerne.

Kigger vi for eksempel på lønnen ved Copenhagen Medicals er timelønnen 187 kroner eksklusiv tillæg. Noget højere end ved restauranterne.

Ifølge Horesta, restaurationserhvervets brancheorganisation, får man typisk 130 kroner i timen som ung i restaurationsbranchen uden overenskomst.

Det er da heller ikke, fordi Mathias Walther ikke forstå, at de unge vælger den fordelagtige løn. Han kan desværre bare ikke hamle op med den.