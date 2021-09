Unge mellem 18 og 29 år er åbne for at bruge den kollektive trafik noget mere, men det kræver bare visse ændringer.

Sådan lyder konklusionen i en undersøgelse udarbejdet af Forbrugerrådet Tænk.

For selvom unge mennesker i dag kører markant mere i bil og mindre i kollektiv trafik, end de gjorde for ti år siden, så er det hele 83 procent af de unge i alderen 18 til 29 år, som har viljen til at bruge den kollektive trafik noget mere, hvis bare de rigtige forudsætninger er der.

»Otte ud af ti personer i aldersgruppen vil gerne bruge den kollektive trafik noget mere, hvis den bliver forbedret. Og det er rigtig positivt. Der er et kæmpe potentiale i det her, så derfor er det også et opråb til politikerne om, at de skal skynde sig at gøre den kollektive trafik mere attraktiv,« lyder det fra Anja Philip, der er formand for Forbrugerrådet Tænk.

I undersøgelsen peger de unge særligt på, at lavere priser vil få dem til at prioritere den kollektive trafik, ligesom også kortere rejsetid, færre forsinkelser og flere afgange spiller en væsentlig rolle.

Men ifølge Anja Philip er der også et klimamål at tage hensyn til.

»Når flere og flere unge vælger bilen i stedet for bus eller tog, når de skal rejse, så kan det give problemer med endnu mere trængsel – og det kan gøre det sværere for Danmark at nå vores klimamål, hvis blandt andet den unge generation ikke har lyst til at transportere sig kollektivt.«

Hun medgiver dog, at det vil være urealistisk at tro, at de unge tilvælger den kollektive transport udelukkende ud fra et klimasynspunkt.

»De unge har ligesom alle andre behov for, at busser og tog passer til deres hverdag, så de kan bruge deres penge og tid på det, de har lyst til,« siger Anja Philip.

Anja Philip påpeger, at der heldigvis er sat penge af til at investere i den offentlige trafik, og at det i sig selv er positivt, men samtidig understreger hun, at det er vigtigt hurtigt at få sat ind fra politisk side.

Og her vil den nemme løsning være at skrue på priserne.

»Man kan jo hurtigt kigge på prissystemerne, som vi har. Billetpriserne er steget mere end nogen andre forbrugerprodukter, og det er et sted, hvor man hurtigt kunne sætte ind. Det er en nøgle til, hvordan man hurtigt kunne få det til at rykke,« siger hun.

Hun opfordrer samtidig til, at de unge bruger deres stemme til det forestående kommunal- og regionsrådsvalg, som bliver afholdt til november.

»Hvis du er ung og gerne vil bruge bus og tog mere, men ikke synes, at det fungerer godt nok, så husk, at mange beslutninger om den kollektive transport træffes i kommunerne og regionerne,« siger hun.