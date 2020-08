Flere hundrede unge deltog natten til søndag i en hemmelig fest på Refshaleøen i København.

Det skriver tv2.dk, som har billeder fra den såkaldte piratfest, som er en organiseret fest med både dj, dansegulv og alkohol.

Festerne afholdes på hemmelige og afsidesliggende steder, og de unge betaler for at deltage.

Ifølge tv-stationen er nattens fest ikke enestående.

Gennem det seneste halve år, hvor diskoteker og natklubber har været lukket på grund af risikoen for coronasmitte, er der blevet holdt flere lignende arrangementer i København.

TV 2 har talt med en af arrangørerne bag festen på Refshaleøen. Han forklarer, at festerne finder sted, fordi mange unge har brug for adspredelse i den hverdag, som coronaen har skabt.

»Jeg forstår, at politiet og kommunerne gør deres job og forsøger at holde alt (smittetallet, red.) nede. Men en løsning ville være, at kommunerne sammen med dem, der laver denne slags fester, laver noget organiseret for at gøre det hele mere sikkert,« siger den anonyme arrangør til tv-kanalen.

De unge hører om festerne på de sociale medier.

Hos Horesta kender man til festerne, og her er chef for turisme- og oplevelsesøkonomi, Annette Hyldebrandt, bekymret, fordi store grupper af unge forsamles på steder, hvor der ikke er professionelt personale.