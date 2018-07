I det nyanlagte liebhaverkvarter i Nordhavnen i København, hvor nogle af Danmarks dyreste lejligheder ligger, fraflytter folk deres boliger, fordi unge mennesker hærger området om natten.

De bader fra moler, man ikke må bade fra, larmer, hører høj musik til langt ud på natten, tisser i folks forhaver og fylder kanalen med skrald. Klager om hashhandel og bilræs i området er ifølge B.T.s oplysninger rettet til både By og Havn under Københavns Kommune og Københavns Politi, som ifølge beboerne er begyndt at patruljere mere i området.

44-årige Mia Eton-McKinsey er en af de beboere, der snart har fået nok. Igennem tre år har hun set og lagt øre til, at unge hen over sommermånederne har terroriseret området. I år - på grund af den gode sommer - er problemerne eskaleret og er nu så omfattende, at hun med 90 procent sandsynlighed ikke bor der, når foråret kommer.

Badegæster oversvømmer dyrt boligområde. Sandkaj ved Kalkbrænderihavnen på Østerbro onsdag den 25. juli 2018. Personerne på billederne her i artiklen har ikke noget med sagen at gøre. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Badegæster oversvømmer dyrt boligområde. Sandkaj ved Kalkbrænderihavnen på Østerbro onsdag den 25. juli 2018. Personerne på billederne her i artiklen har ikke noget med sagen at gøre. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Der er allerede mange, der er flyttet herfra på grund af larmen, og jeg orker det snart heller ikke mere,« siger 44-årige Mia Eton-McKinsey, der bor ud til kanalen på Marmormolen.

Mia Eton-McKinsey er træt af at leve i et støjhelvede. Vis mere Mia Eton-McKinsey er træt af at leve i et støjhelvede.

Hun vurderer, at der lige nu - hver nat - er mellem 10-30 personer, der fester ude foran hendes vinduer. I weekenden er det værst, men med skoleferien er også hverdagene blevet til en fest:

»I denne uge var mandag helt grotesk. De var 25 personer om natten, og jeg forsøgte at sige noget til dem, men det var helt umuligt. De kalder mig bare alt mulig grimt. Og jeg fatter ikke, at jeg gjorde det. Der er allerede en beboer, der er blevet overfaldet, da han gik ned for at sige noget til en gruppe, der stod og tissede op ad hans dør. Jeg ved ikke, om der er blevet rejst en sag, men politiet blev i hvert fald tilkaldt,« fortæller Mia Eton-McKinsey til B.T.

Fakta Om Nordhavnen Nordhavnen i Københavns Havn ligger ud for Østerbro, men har som følge af det nybyggede prestigeprojekt, hvor lejlighederne koster mere end den gennemsnitlige københavnerlejlighed, fået sit ejet postnummer: 2150. Udlejningspriser på plus 25.000 kroner er ikke unormale, ligesom ejendomsmæglerne sjældent blinker to gange, før de smider et prisskilt på små 20 mio kroner på en ejerlejlighed. Størsteparten af arealerne i Nordhavnen ejes af By & Havn, der ejes af Københavns Kommune, og de har påbegyndt en gradvis udvikling af området hen over de næste 40 år.

Mia Eton-McKinsey har anmodet ejendomsselskabet Patrizia, som udlejer flere af lejlighederne på Marmormolen, om, at man måske kunne sætte huslejen lidt op og derigennem få råd til at leje et privat vagtværn hen over sommeren. Det har Patrizia afvist. B.T. har rettet henvendelse til Patrizia, men de er ikke vendt tilbage.

Sandkaj ved Kalkbrænderihavnen på Østerbro onsdag den 25. juli 2018. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Sandkaj ved Kalkbrænderihavnen på Østerbro onsdag den 25. juli 2018. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Problemerne breder sig

Det er ikke kun på Marmormolen, der er problemer med skrald og højlydte gæster. På anden side af Nordhavnen bor 49-årige Charlotte Danielsen i Kronløbshuset, og hun er også træt af de gener, der tilsyneladende er blevet hverdag for beboerne i området.

»Der er ret voldsomme fester ret tit, og det får tiltrukket folk fra alle mulige andre steder, og så er det en stor festzone. Cirka halvdelen, der bor her, er småbørnsfamilier, og den anden halvdel har teenagebørn og opad, så vi er en blandet flok. Og når man bor så tæt, som vi gør, er det voldsomt med fester hele natten,« siger Charlotte Danielsen, der også oplever, at besøgende efterlader store mængder skrald.

Hun understreger, at hun holder meget af at bo i Nordhavn, men flere episoder har været langt over stregen. Eksempelvis er der blevet kørt bilræs i det fælles parkeringshus.

»P-huset har brede indgange, så folk kører ræs derovre, det har været meget voldsomt for at være ærlig,« forklarer Charlotte Danielsen, der også kan fortælle om en voldsom hændelse, da en flok unge sad på parkeringshusets tag, konditaget Lüders, for cirka tre uger siden.

»Folk sad deroppe og spiste pizza og hørte høj musik om natten, og vi havde en episode, hvor der blev kastet med fulde øldåser, som røg ind af vinduet på naboejendommen, hvor der lå et lille barn og sov,« forklarer Charlotte Danielsen og tilføjer, at lignende episoder med ubudne, larmende og generende gæster er sket mange gange.

Marmormolen ved Kalkbrænderihavnen på Østerbro onsdag den 25. juli 2018. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Marmormolen ved Kalkbrænderihavnen på Østerbro onsdag den 25. juli 2018. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Som Mia Eton-McKinsey oplever Charlotte Danielsen også, at flere ønsker at flytte på grund af generne.

»Der er mange, der overvejer at flytte. Vi regner ikke med at flytte, men man begynder da nogle gange at tænke, okay hvis vi skal finde os i det her, så kan det være,« siger Charlotte Danielsen.

Kender til problemet

By og Havn oplyser til B.T., at man er bekendt med mange af problemerne ved Nordhavn.

»Det er rigtigt, at flere steder i Nordhavn er blevet meget populære udflugtsmål særligt med de temperaturer, vi har haft denne sommer. I Århusgadekvarteret opstillede vi allerede midt i maj to toiletter ved Sandkaj, tæt ved hvor badezonen ligger, så folk kan komme på toilettet, « skriver kommunikationschef i By og Havn, Kristian Wederkinck Olesen, i en mail til B.T. og tilføjer, at man også har sat ekstra skraldespande op i området.

Kristian Wederkinck Olesen understreger, at man ikke må bade ved Marmormolen og henviser desuden til, at politiet har det generelle ansvar for ro og orden i området.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Københavns Politi, men det har ikke været muligt inden deadline.