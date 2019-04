Campingstole, soveposer og madpakker.

Det var, hvad flere unge drenge torsdag havde taget med under armen foran Ikea i Aalborg. De skulle nemlig stå klar, så snart møbelgiganten åbnede dørene fredag morgen.

Årsagen? Et helt særligt tæppe.

»Man kan købe det for 2.300 kroner, men man kan sælge det for en del mere. Og det er også fedt, at det er en kendt designer, der har lavet det,« fortæller Alexander Waldorph, der var blandt de unge i køen, til TV 2 Nord.

Det specielle tæppe er lavet i et samarbejde mellem Ikea og den kendte designer og DJ Virgil Abloh. Og fredag formiddag klokken 10.00 blev det så frigivet til glæde for de unge drenge.

Designeren laver kollektioner for både Louis Vuitton og Off White - og altså nu også for Ikea.

Tæppet findes dog kun i 300 eksemplarer på verdensplan og blot 54 i Danmark - heraf ni i Aalborg.

Derfor måtte Alexander Waldorph og hans ven også punge ud, da de kom ankom torsdag eftermiddag. Her stod der nemlig allerede otte i køen.

Det er dette særlige tæppe, der fredag har været rift om. Foto: Pressefoto

En mand tilbød nemlig sin plads mod at få 2.000 kroner af drengene, og det indvilgede de i.

Ifølge drengene i køen er der nemlig et rigtig godt videresalgspotentiale i tæppet.

Nogle budrunder er ifølge dem oppe på hele 4800 kroner for et enkelt tæppe.

Ifølge TV 2 Nord har mellem 40 og 50 personer forgæves været forbi køen ved Ikea i Aalborg.