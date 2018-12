En gruppe ukendte unge satte i weekenden ild til en bil i Korsør og skød herefter fyrværkeri mod politi og brandvæsen. Det er ikke første gang, at der bliver sat ild til biler i området.

Hændelsen fandt sted på Motalavej lørdag aften. Det er dog ikke lykkedes politiet at finde frem til gerningsmændene, men det kan få meget store konsekvenser for dem.

Hvis politiet finder frem til dem, og de bliver dømt, kan de, samt deres familier, risikere at blive smidt ud af deres hjem.

Det skriver Sjællandske.

Beredskabet rykkede lørdag ud til ghettoområdet, fordi der i første omgang var blevet sat ild til en parkeret bil ved Plejecentret Solbakken.

Da brandvæsenet kom frem, forsøgte de unge at beskyde dem med fyrværkeri.

Heldigvis kom ingen til skade.

»Det er helt utilstedeligt, og vi vil simpelthen ikke findes os i det. Det handler om tryghed for vores 7.000 lejere, og det skal nogle få utilpassede unge ikke ødelægge,« siger Ebbe Jens Ahlgren, formand for boligselskabet Bolig Korsør, til TV ØST.

Ebbe Jens Ahlgren fortæller også, at det ikke er første gang, han har set sig nødsaget til at måtte smide beboere ud af sine boliger på grund af dårlig opførsel.

Det blev han blandt andet nødt til i juni 2017, efter to børn på 16 og 17 år blev dømt for at overfalde en 65-årig mand, samt begå et røveri mod en vagt.

Ud over dette er der også en sag om et væbnet røveri i Kvarterhuset. En tredje sag omhandler et overfald på en invalidepensionist i området.

I alle sager risikerer gerningsmændende og deres familier at blive smidt på gaden.

Ifølge boligformanden har man overvågningsbilleder fra stedet, hvor bilen blev sat ild til, samt hvor fyrværkeriet blev skudt af sted mod politiet og brandvæsenet.

Optagelserne skal ses igennem af politiet.

Ifølge Ebbe Jens Ahlgren har man brugt omkring 200.000 kroner på at behandle sagen fra 2017.

Han er dog ikke i tvivl om, at pengene er givet godt ud, hvis det får folk til at tænke sig om, og forældre til at tale med deres børn.