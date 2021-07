Blomsterbede trampet til uigenkendelighed, flasker og dåser smidt mellem gravsten og vandkampe blandt sørgende og efterladte. Det er virkeligheden på Hedensted Kirkegård i midtjylland.

Her har en gruppe unge den seneste måned opført sig noget nær »utilstedeligt«. Det fortæller Jesper Goth, der er kirkegårdsleder, til Hedensted Avis:

»Problemet er eskaleret i takt med, at det er blevet varmt, og de unge i højere grad bruger bålhytten ved Hedensted Skole. Det betyder, at de også bevæger sig over på kirkegården med en manglende respekt for stedet og de følelser, de besøgende kommer med,« forklarer han.

Derfor har han nu valgt at involvere politiet.

»Det er den eneste måde, vi kan få nogle billeder, så vi kan forelægge en erstatning. De har tydeligvis ikke respekt for os, men forhåbentlig har de det for politiet og bankkontoen,« forklarer Jesper Goth til Hedensted Avis.

Ifølge SSP, Det kriminalpræventive samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi, i Hedensted er der tale om en »i forvejen kendt gruppering, som det efter gentagne forsøg endnu ikke er lykkes at komme til en fælles forståelse med.«

Og desværre er det ikke første gang, de unges opførsel har ført til hovedrysten på kirkegården.



I flere år har stedet døjet med de unges uhensigtsmæssige opførsel over sommeren, og det har blandt andet ført til, at det offentlige toilet er blevet lukket i ydertimerne.

B.T. har været i kontakt med kirkegårdsleder Jesper Goth. Han har ikke yderligere kommentarer til udfordringerne på kirkegården.