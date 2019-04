Mange unge har oplevet eller oplever vold i et forhold. Men de voldsramte unge søger sjældent hjælp, selv om det, de har oplevet, kan få konsekvenser for dem.

Derfor har regeringen sammen med satspuljepartierne afsat seks millioner kroner til et nyt ambulant tilbud, der skal hjælpe unge mellem 16 og 24 år, som udsættes for kærestevold.

Tilbuddet indeholder blandt andet ambulant psykologrådgivning og netværksgrupper.

»Vi skal simpelthen blive bedre til at hjælpe de unge. Vi kan se, at rigtig mange ender i et kæresteforhold, hvor de bliver udsat for vold,« siger ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V).

»Hvis ikke vi får gjort noget ved det, mens de er unge, så risikerer vi, at de bærer det med sig videre i voksenlivet.«

Omkring 16.000 unge i aldersgruppen har inden for en etårs periode været udsat for fysisk vold af deres kæreste eller partner, estimerer Statens Institut for Folkesundhed.

De unge, der udsættes for vold af partneren, kommer ofte til at lide af psykiske problemer, bruger beroligende medicin og kan være selvskadende.

Det er dog sjældent, at de spørger efter hjælp, da mange oplever det som skamfuldt, fortæller Lene Stavngaard, der er national chef i foreningen Sex og Samfund.

»Ofte kan de unge ikke genkende sig i den fælles fortælling, som vi har i samfundet, om hvad vold er, og hvordan voldelige relationer ser ud.«

»Det kan være rigtig svært at erkende, at man er i en situation, som mange vil anse som enormt skamfuldt og ydmygende at skulle erkende,« siger hun.

Sammen med foreningen 'Dialog mod vold' og Headspace er Sex og Samfund udvalgt til drive et rådgivnings- og netværkstilbud i perioden 1. maj 2019 til 31. december 2021.

Det skal være med til at hjælpe de unge til at begrænse følgevirkningerne af volden og blive i stand til at leve et ungdomsliv uden vold.

Er man i tvivl, om man er i et voldeligt forhold, så er der ifølge Lene Stavngaard en række faresignaler, som man skal være opmærksom på.

»For det første er det vigtigt at forstå, at vold ikke kun handler om at slå. Der kan være mange ting, der kan indikere, at man er i en voldelig relation.«

»Det, som unge skal være opmærksom på, er blandt andet deres kærestes handlinger. Det kan være verbalt, fysisk eller andet der gør, at de gør noget andet, end de har lyst til,« siger Lene Stavngaard.

Tilbuddet er en del af handlingsplanen til bekæmpelse af psykisk og fysisk vold i nære relationer 2019-2022, som regeringen og satspuljepartierne samlet afsatte 101 millioner kroner til med satspuljeaftalen for 2019.

/ritzau/