I disse corona-tider kan det måske være en udfordring for mange mennesker at skulle holde sig indendøre og ikke omgås sine venner på samme måde som hidtil.

Det var i hvert fald et problem for en gruppe unge mennesker i Aarhus onsdag aften.

»Jeg var ude at gå med hunden, da jeg så tre-fire scootere køre væk fra stedet.«

Sådan indleder 21-årige Sofie Jansen sin fortælling om, hvad hun oplevede onsdag aften ved en bålhytte i Tinbækparken ved Skovby vest for Aarhus.

21-årige Sofie Jansen finder det ærgerligt, at de unge mennesker mødes og fester, når anbefalingerne går på det stik modsatte. Foto: Privat Vis mere 21-årige Sofie Jansen finder det ærgerligt, at de unge mennesker mødes og fester, når anbefalingerne går på det stik modsatte. Foto: Privat

»Da vi går forbi, kan jeg se et kæmpestort bål derinde, hvor jeg vil gætte på, at der var tilsat alkohol, for at få så store flammer. Jeg kan se, at der står mange mennesker, og at de er unge,« siger Sofie Jansen til B.T.

Præcis hvor mange unge mennesker, der festede onsdag aften i bålhytten ved Tinbækparken, tør Sofie Jansen ikke gætte på, men hun vil skyde antallet til måske at være omkring 10.

»Jeg synes, det er forfærdeligt, at man vælger at trodse det, som Sundhedsstyrelsen siger. Mange steder er der mennesker, der har mistet deres arbejde, og bare hjemme hos mig, er vi tre, der er sendt hjem, dog uden at miste arbejdet,« siger Sofie Jansen og tilføjer:

»Men det er vigtigt at rette ind.«

Bålhytten i Tinbækparken dagen derpå. Foto: Privat Vis mere Bålhytten i Tinbækparken dagen derpå. Foto: Privat

I forbindelse med regeringen og de danske myndigheders tiltag for at forhindre coronavirussen i at sprede sig i det danske samfund, er det ikke længere tilladt at være mere end 10 mennesker offentligt forsamlet. Er man det alligevel, kan det resultere i en bøde på 1.500 kroner.

Alligevel benyttede 21-årige Sofie Jansen sig ikke af muligheden for at ringe til politiet og få afbrudt de unge menneskers fest i bålhytten.

»Jeg overvejede det lidt i situationen, men så var jeg i tvivl om, hvorvidt jeg skulle ringe 112 eller 114, og om der overhovedet var mere end 10 mennesker samlet, så jeg kunne tillade mig at ringe,« fortæller Sofie Jansen.

I stedet valgte hun at gå hjem med hunden. Da hun torsdag morgen igen var forbi bålhytten i Tinbækparken, var det dog et chokerende syn, der ventede på Sofie Jansen.

Smadrede og tomme flasker lå flere steder i bålhytten torsdag morgen. Foto: Privat Vis mere Smadrede og tomme flasker lå flere steder i bålhytten torsdag morgen. Foto: Privat

Bålhytten var nemlig blevet forladt i en væsentlige ringere stand end normalt. Ølkasser og flasker var efterladt og smidt rundt omkring i hytten, der ifølge Sofie Jansen er et populært samlingssted for mange af de lokale.

Noget, der ikke gør de unges fest mindre ærgerlig, hvis man spørger Sofie Jansen.

»Jeg synes, det er ærgerligt, at de mødes og fester på den måde og nærmest laver hærværk,« siger hun og deler samtidigt en opfordring til de unge mennesker.

»De skulle blive hjemme og lave lektier eller hygge sig med deres venner over Skype eller lave andre aktiviteter sammen. Bare ikke gå ud at lave hærværk.«