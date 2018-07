De unge mennesker, der af beboerne i Københavns Nordhavn beskyldes for at svine området til, bade ulovligt og feste til den lyse morgen, så beboerne ikke kan sove om natten, får hårde ord med på vejen.

Råt for usødet fortæller flere af de læsere, der har fulgt med i B.T.s dækning af situationen i Nordhavnen, hvad de mener om de unges opførsel, som de kalder egoistisk og respektløs. I kommentarfelterne til B.T.s artikler på Facebook mener flere, at den yngre del af befolkningen generelt er helt uden opdragelse og aldrig har lært eller er blevet bekendt med ordet pli.

Læserkommentarerne står dermed i kontrast til Københavns Politis analyse af de beskrevne problemer i Nordhavnen. I fredagens udgave af B.T. fortæller Kenneth Toft, der er politikommissær ved Københavns Politi, at de ser det gode sommervejr som værende direkte årsag til problemerne. Politikommissæren taler ikke om et symptom blandt unge mennesker, men mener i stedet, at antallet af anmeldelser om larm og fest skyldes, at flere mennesker benytter det offentlige rum, når vejret er godt.

Den køber B.T.s læser Christian Jørgensen dog ikke. I kommentarfeltet til artiklen med politiets analyse skriver han:

Maj-Brit Mølgaard Nielsen og Ingrid Kallesøe Kjærsgaard er en anelse mere skarp i deres kritik af de unge mennesker, som ud over nattefester og larm af flere beboere i Nordhavnen, som B.T. har talt med, beskyldes for på daglig basis at bade fra moler, man ikke må bade fra, tisse i folks forhaver og efterlade kanalen fyldt med skrald.

Konsekvenserne er for store

En af de beboere i Nordhavnen, som er frustreret over de - i hendes øjne - tiltagende problemer med unge, der sviner og larmer, er 44-årige Mia Eton-McKinsey. Hun fortæller til B.T., hvor glad hun er for at bo i området, men på det kraftigste overvejer at flytte, fordi generne nu er blevet for voldsomme:

»Det hele er super ærgerligt, for jeg elsker virkelig at bo her. Området er dejligt, og jeg ville ønske, at jeg kunne blive boende. Men konsekvenserne er simpelthen for store. Og så ved jeg godt, at der er mange, der siger: Sådan er det at bo i byen. Nej, det er det ikke. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at København er blevet et sted, hvor det er umuligt at åbne et vindue om natten, fordi der er nogen, der holder fest på gaden,« siger Mia Eton-McKinsey til B.T.

Synes du, at mange unge mennesker i dag - i højere grad end tidligere - har en egoistisk adfærd, hvor de kun har sig selv for øje?

Hun mener - ligesom mange af B.T.s læsere i øvrigt også mener - at der skal være plads til alle i byen, og at området på ingen måde en forbeholdt beboerne. Dog efterlyser hun omtanke og rettidig omhu fra dem, der kommer og bruger området:

»Selvfølgelig skal der være plads til, at vi alle sammen kan bruge byen og de mange dejlige tiltag og tilbud, den byder på, men det er ikke meningen, at der skal stå en flok unge ude foran dit vindue og skrige til kl. 4 om natten, når man skal op på arbejde kl. 6. Og nej, det er heller ikke i orden, hvis du er 16, siger Mia Eton-McKinsey og fortsætter:

»Så mit overordnede budskab med det her opråb er: Vi er simpelthen nødt til at få noget mere høflighed tilbage i vores samfund. Det ville glæde mig, hvis det skete, og det ville i endnu højere grad klæde de unge. Det undrer mig virkelig, hvor de bliver opdraget henne.«