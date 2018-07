Hvad der skulle have været en nedkølende svømmetur i heden endte noget dramatisk for Naja Olsen fra Korsør. Efter et par svømmetag fik hun problemer med at få vejret. Det skriver TV Øst.

»Jeg kunne ikke få luft, fordi jeg har noget med lungerne. Jeg kunne ikke selv komme op ad stien på molen,« fortæller Naja Olsen til B.T.

En gruppe unge mænd kom kvinden til undsætning. Først prøvede de selv at trække hende op af vandet, men forgæves.

Hurtigt efter fik de dog hentet en redningskrans, som de kunne trække hende i land med. Det lykkedes gruppen at få hende sikkert ind på land.

»De unge mennesker hjalp mig med at komme op,« siger en kortfattet Naja Olsen.

Da de unge mænd har fået Naja Olsen sikkert på land, modtog de et stort bifald fra tilskuerne på molen. En råber desuden:

»Godt gået, drenge!«

Naja Olsen er også taknemlig for, at gruppen af unge mænd var til stede på molen:

»Det siger jeg 1000 procent tak for. De var eddermame gode, de drenge,« siger Naja Olsen til TV Øst.

Videoen øverst er optaget af Khalil Hussein, der var tilstede på stranden og filmede redningsaktionen.