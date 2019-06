En flok store børn og helt unge kastede fredag aften flasker og andre ting mod de studentervogne, der kørte forbi dem.

De unge var samlet til fest i et grønt strandområde på Langebro i Ålsgårde i Nordsjælland, da Natteravnene på stedet slog alarm til politiet.

»De unge samles på stedet, når vejret er godt, og nogle forældre iført gule veste - de såkaldte Natteravne - hjælper de unge med at holde musikken på et niveau, så alle kan leve med det, og passer i det hele taget på, at tingene ikke løber løbsk,« fortæller vagtchef ved Nordsjællands Politi Dyre Sønnichsen til B.T.

Omkring klokken halv ti fredag aften så forældrene sig dog nødsaget til at ringe til politiet, da tingene var ved at udvikle sig i en yderst uheldig retning.

»Forældrene melder til os, at en lille gruppe er begyndt at kaste ting efter de studentervogne, der kører forbi,« fortæller vagtchefen.

Det er uklart, hvilke ting der præcis ryger efter vognene, men politiet beskriver det som 'flasker og andet kasteskyts.'

»Det synes vi er ret alvorligt, for studenterne står på en åben ladvogn, og bliver man ramt af ting, mens vognen er i fart, kan det være farligt,« siger Dyre Sønnichsen og tilføjer, at ingen studenter kom noget til ved episoden.

Da politiet ankom til stedet, fik det temperaturen hos de iltre gemytter til at stige yderligere.

De første meldinger gik på, at det var en lille gruppe på seks til otte unge, der kastede ting mod vognen, men da politiet kom, stimlede 30 unge sammen.

»Nogle af de unge genkender vi fra tidligere, og vi finder ud af, hvem der er anstifter til uroen. Der opstår lidt tumult, men vi får dem skilt ad, og efterfølgende falder det til ro.«

Det skulle dreje sig om helt unge mellem 14 til 16 år.

I alt var omkring 200 'almindelige unge, der hygger sig' forsamlet på strandområdet, men det var en lille, hård kerne, der gik til angreb på vognene.

Vagtchefen fortæller, at det ikke er første gang, at festende unge i sommervarmen giver problemer netop på det sted.

»Det er et sted, hvor unge mødes og høre musik og tænder bål, og så er der nogle ansvarlige voksne i området, der vælger at bruge deres fritid på at støtte de unge i at holde det på et niveau, så alle får noget godt ud af det,« siger Dyre Sønnichsen og understreger, at politiet sætter stor pris på samarbejdet med Natteravnene.

Studentervognene kører også lørdag og søndag, hvor vejrudsigten igen lægger op til fest og hyggeligt samvær udendørs. Derfor holder politiet ekstra øje med området i løbet af weekenden.