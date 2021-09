Kriminaliteten i Odense er i løbet af de sidste ti år steget en smule. Og faktisk er det særligt én aldersgruppe, som står for størstedelen af kriminaliteten i byen.

Nemlig de unge mellem 15 og 24 år.

Det viser en ny opgørelse, som Danmarks Statistik har lavet over strafferetlige afgørelser truffet i Odense de seneste ti år. Herunder kan du se, hvilke aldersgrupper der har begået mest kriminalitet i Odense de sidste 10 år:

I 2020 stod de unge i aldersgruppen 15-24 år for lige under 30 procent af al kriminalitet i byen. Og billedet har ikke ændret sig synderligt siden 2010, hvor de unge stod for lidt over 31 procent af al begået kriminalitet i Odense.

Vicepolitiinspektør ved Fyns Politi Richardt Jakobsen fortæller til B.T. Odense, at man fra Fyns Politis side generelt har et udpræget fokus på netop aldersgruppen 15-24.

»Det er som oftest også de unge, der er meget fremtrædende i nattelivet, og derfor møder vi dem også ofte på patruljer. De befinder sig altså der, hvor tingene sker,« forklarer Richardt Jakobsen.

I den forbindelse fortæller vicepolitiinspektøren også, at man i samarbejde med Odense Kommune løbende arbejder med at bringe andelen af unge, der begår kriminalitet i byen, ned.

I kommunen er det som oftest SSP-medarbejdere, der står for den indsats.

»Det fungerer ofte sådan, at vi fra Fyns Politis side kan indgive generelle eller mere specifikke bekymringer til SSP-medarbejderne i kommunen, som herefter kan målrette deres indsats,« fortæller Richardt Jakobsen og tilføjer:

»I øjeblikket er der også stort fokus på de unge menneskers brug af internettet. Det er et sted, hvor man på nye måder kan begå kriminalitet, og derfor er det også et fokuspunkt hos Fyns Politi.«

Men selvom Fyns Politi har øget fokus på netop den unge aldersgruppe, så viser tallene altså, at det er en aldersgruppe, der de sidste ti år bare står for en stor del af kriminaliteten.

»De andre aldersgrupper er måske knap så meget i bybilledet som unge mennesker,« indskyder Richardt Jakobsen.