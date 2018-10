Louise Nielsen var målløs, da hun torsdag morgen afleverede sin femårige datter i børnehaven Søndergaarden i Måløv.

Glasskår fra vodkaflasker, poser med hash i, brugt snustobak og batterier lå ifølge hende spredt ud over legepladsen. Med andre ord var legepladsen forvandlet til et usikkert sted for børn.

»Min datter faldt på legepladsen og landede lige oveni glasskår, som hun kørte sine hænder over. Det kunne have været en potentiel tur på skadestuen,« siger Louise Nielsen, hvis datter ikke kom til skade, til B.T.

Ifølge Louise Nielsen er det unge mennesker fra lokalområdet, der i forbindelse med efterårsferien har brugt legepladsen som feststed.

I efterårsferien har unge holdt fest på Børnehuset Søndergaardens legeplads.

Det er ikke første gang, det er sket. Også i weekenden var der spor efter fest med shotsflasker og plastickopper, der var spredt udover legepladsen.

»Det er helt i orden, at unge mennesker, der ikke er gamle nok til at gå i byen, gerne vil have et sted, hvor de kan holde fester. For min skyld må de også gerne være på legepladsen. Men de skal rydde op efter sig selv,« siger Louise Nielsen, der også fortæller, at de unge var på spil i sommerferien.

Louise Nielsens femårige datter faldt torsdag morgen oveni glasskår efter en ungdomsfest, der blev holdt på børnehavens legeplads. Heldigvis kom datteren ikke til skade.

En pædagog i børnehaven var torsdag morgen i gang med at rydde og feje op efter nattens fester.

Ifølge Louise Nielsen havde pædagogen sagt, at det tager dem en time at rydde op, hver gang der er blevet holdt fest.

Louise Nielsen ser gerne, at unge bruger Søndergaardens legeplads. Men de skal bare rydde op efter sig selv, siger hun.

B.T. har været i kontakt med børnehuset Søndergaarden, der ikke er interesseret i at kommentere sagen, men henviser til kommunen.

Ballerup Kommune, der inkluderer Måløv, er gjort bekendt med problemerne. I et skriftligt svar til B.T. forklarer de, at de har nattevagter tilknyttet, der beder ubudne gæster om at forsvinde, hvis de opholder sig på børnehaver efter kl. 20.

'Hvis det indimellem ikke lykkes – og der sker uheld som i den aktuelle sag fra Måløv – så følger vi op og er ekstra opmærksomme. Få brodne kar, der ikke forstår at sætte pris på mulighederne, skal ikke ødelægge det for de mange brugere, der sætter pris på mulighederne og gør sig umage for at rydde op efter sig, når de har brugt udearealerne,' skriver Lotte Aabye, der er Lærings- og Udviklingschef i Center for Skoler, Institutioner og Kultur i Ballerup Kommune.

Kommunen henviser til Ungdomskulturhuset Vognporten i forhold til spørgsmålet om, hvor de unge kan opholde sig, hvis de vil holde fest.