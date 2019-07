Nutidens unge er i stigende grad præget af privatøkonomisk snusfornuft, viser en ny rapport fra RKI.

Antallet af håbløst forgældede unge ser ud til at falde for syvende år i træk. Det viser nye tal fra RKI (Ribers Kredit Information).

Og samtidig foretrækker unge i stigende grad at tjene deres penge selv frem for at tage lån i banken. Også selv om lånerenten er rekordlav.

Det skriver Politiken lørdag.

Nutidens unge er i stigende grad besjælet af en privatøkonomisk snusfornuft, der er vokset ud af mange års kampagner - og efterdønningerne af en finanskrise, der har gjort mange unges forældre til bedre rollemodeller.

Det er meldingen fra flere eksperter, der i Politiken gør op med den sejlivede myte om en ungdomsgeneration præget af forkælede, impulskøbende privatøkonomiske analfabeter.

- Det er faktisk en solstrålehistorie, for langt de fleste unge har rigtig godt styr på privatøkonomien, også selv om de konstant bliver bombarderet med tilbud om hurtige lån på nettet, siger specialkonsulent Louise Skjødsholm til Politiken.

Hun er konsulent i den statslige oplysningstjeneste Penge- og Pensionspanelet, der har til formål at hjælpe danskerne med at forstå og styre privatøkonomien.

Nye tal fra RKI viser, at antallet af registrerede dårlige unge betalere også ser ud til at falde i 2019.

Ved udgangen af maj var det kun 3,5 procent af de 18-25-årige, eller helt præcist 21.500 unge, der var registreret med en eller flere betalingsanmærkninger i det berygtede RKI-register.

Og ser man på hele gruppen af 18-30-årige, så er antallet af registrerede dårlige betalere nu faldet til 46.000 personer. Det er ny bundrekord, skriver Politiken.

Sidste år undersøgte Nordea lånelysten hos unge danskere. Også her kunne banken konstatere, at fornuften har vundet indpas.

Det er kun fire procent af alle unge, der låner eller kan finde på at låne, selv om de ikke har brug for pengene, viste undersøgelsen.

Hos hver fjerde af de unge, der optager lån eller overvejer at gøre det, er pengene nødvendige for at få økonomien til at hænge sammen.

To ud af tre unge nægter at låne penge. De foretrækker ifølge Nordeas undersøgelse selv at tjene pengene.

/ritzau/