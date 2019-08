»Henover sommeren udsender vi 90.000 rykkerbreve, og flere og flere skyldnere vil høre fra os den kommende tid«.

Det siger underdirektør i Gældsstyrelsen, Ulrik Pedersen.

Danske unge bliver nemlig dårligere og dårligere til at betale deres SU-gæld tilbage, og i 2018 blev der misligholdt gæld for én mia. kr.

Til sammenligning blev der i 2014 misligholdt gæld fra SU-lån for 461 mio. kr. Det skriver Finans.dk.

Louise Aggerstrøm, privatøkonom i Danske Bank, siger til Finans.dk, at tallet er meget voldsomt, især fordi de sidste par økonomisk har været gode.

Og som om én mia. kr. i misligholdt SU-gæld ikke er højt nok, kommer dertil, at unge SU-modtagere også har misligholdt gæld fra for meget udbetalt SU.

Bare i 2018 blev der på dén konto misligholdt gæld for 186 mia. kr.

Den samlede misligholdte gæld er steget fra fire mia. kr. i 2014 til at ligge på over syv mia. kr. i 2018.

Tallet er altså steget med næsten 100 procent.

Ulrik Pedersen udtaler til Finans.dk, at den samlede gæld til det offentlige generelt er i stigning.

Det sker blandt andet, fordi danskerne generelt stifter mere gæld.

Den voldsomme udvikling i SU-gælden bliver lige nu undersøgt nærmere i forbindelse med, at der blev nedsat et SU-ekspertudvalg i foråret.