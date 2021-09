Næsten hver morgen eller hver aften går Sabine Hansen en helt bestemt gåtur nær hjemmet i Holme.

Turen fører hende ad Jelshøj forbi Højbjerg og op til Jelshøj, og normalt er det luften og lyden fra sivene, når blæsten rammer, der får al hendes opmærksomhed.

Men på det seneste har noget været helt galt. Mængden af affald i vejkanten har nået et niveau, der er under alt kritik, fortæller hun.

»Det fylder med skrald langs ruten. Det er megaærgerligt, og det virker helt håbløst«, fortæller hun til B.T.

Ifølge Sabine Hansen har skraldet hærget i flere måneder, og selvom hun selv og flere af hendes bekendte ofte har både handsker og poser med på gåturen, så er skraldet tilbage dagen efter.

»Jeg forstår det ikke. Der er ingen normale mennesker, der kan finde på sådan noget. Jeg kunne aldrig drømme om det,« fortæller hun og tilføjer:

»Jeg synes, det er for dårligt, at folk ikke tager affaldet med sig hjem i stedet for at lade det flyde i naturen.«

Hun fortæller, at der hver aften holder biler med unge mennesker, der hører højt musik og gnasker løs på deres medbragte mad. En skarp kontrast til det rolige område med flot natur og udsigt over Aarhus.

Sabine har flere gange selv set personerne i bilerne kaste skrald ud af vinduerne, som var det gødning.

»Det flyder med skrald fra mad. Der ligger også tit dunke fra sprinklervæske og cigaretæsker,« siger hun og tilføjer:

Sabine Hansen er ikke den eneste i byen, der er ved at være træt af problemerne. Mange i Højbjergområdet deler den holdning.

Mandag lavede hun et opslag i den lokale Facebook-gruppe, hvor hun tilføjede videoen med skraldet.

Herefter væltede kommentarene ind.

»Sådan ser det altid ud.« »Undrer mig også tit over det svineri. Folk lærer aldrig, hvor skrald skal være,« lyder det blandt andet.

I skrivende stund har flere end 40 personer kommenteret opslaget, og der langt mellem dem, som ikke synes, det er et problem.

Sabine Hansen selv peger på, at flere skraldespande måske vil hjælpe.

»Det burde jo slet ikke være sådan, men det er lige det eneste, jeg kan tænke på. Ellers ved jeg ikke, hvordan man bekæmper det,« siger hun.