Forleden vågnede kolonihaveejer Michael Voer op til et rigtig træls syn for at sige det på godt dansk.

En gruppe berusede unge havde kastet med flasker og totalsmadret det fælles toilet i haveforeningen.

»Der lå både blomsterkrukker og to store fliser, som man har kylet ind gennem rummet. Der var kun noget af bunden af toilettet tilbage,« siger Michael Voer.

Michael Voer er bestyrelsesformand i haveforeningen Solbakken i Helsingør.

Ofte hænger unge ud i en park, der ligger lige op ad haveforeningen, og nogle gange bruger de også foreningens toilet.

Men i tirsdags gik det helt galt.

»Jeg har talt med folk, der siger, at det lød som det muntre køkken deroppe,« siger Michael Voer.

Helsingør Dagblad har beskrevet episoden, og her fortæller en anden haveejer, at de unge også gik meget højlydt rundt på stien. Han vil skyde på, at de er omkring 15 år gamle.

Michael Voer fortæller, at nogle i haveforeningen prøvede at få de unge til at dæmpe sig.

»De bad dem opføre sig pænt. Der stod de små knægte bare og spillede smarte, og så løb de videre og rendte rundt og kastede med flasker,« fortæller Micahel Voer.

For halvanden måned siden var der også en gruppe unge, der kravlede rundt på klubhusets tag i haveforeningen. Og nu er grænsen nået.

»Så længe de ikke forstyrrer og genererer, er de velkommen. Men i det her tilfælde er de ude af klappen. Så vil vi ikke se dem mere,« siger Michael Voer.

Haveforeningen har anmeldt sagen til Nordsjællands Politi. Ifølge Michael Voer har politiet allerede givet besked om, at sagen er afsluttet for nu, fordi der ikke er nogen konkrete personer at gå efter.

»Det kan jeg egentlig godt forstå, når der ikke er flere ledetråde. Jeg havde ikke forventet så meget andet, men det kunne jo være, at de vidste noget eller havde haft fat i dem senere på aftenen,« siger han.

Konsekvensen af de unges hærgen er, at haveforeningens fællestoilet fremover vil blive låst af. Det vil sige, at det også er lukket for hundeluftere og andre, der ellers har kunnet låne toilettet. Og for de unge selv.

»De har ødelagt det for sig selv og andre. Det er irriterende. Det burde jo være muligt, at vi alle sammen kunne være her uden at ødelægge tingene,« siger Michael Voer.

Toilettet vil nu få en gennemgribende renovering, og så vil der blive lavet nøgler til interesserede haveejere.

B.T. har forgævet forsøgt at få en kommentar fra Nordsjællands Politi. Politiet har over for Helsingør Dagblad bekræftet anmeldelsen.