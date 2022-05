Det er efterhånden blevet fast kost for en række beboere i en andelsforening. Fest, høj musik – og nu vægge, der er smurt ind i kanel, æg og olie.

Sådan er situationen i den ejendom, hvor Helle Bundgaard og hendes naboer bor i Aalborg.

Lygtepælen, der står placeret ude foran, bliver nemlig ofte benyttet til fejring af 25-års-fødselsdage. En dag, der ofte bliver markeret ved, at fødselaren får hældt spandevis af kanel over sig.

Men det har efterhånden nået et niveau, der bliver for meget for beboerne på Absalonsgade i Vestbyen, fortæller Helle Bundgaard.

Foto: Privatfoto Vis mere Foto: Privatfoto

»Vi har ikke noget imod, at folk holder fest. Men vi vil gerne bo pænt. Og derfor er det træls, at der er så svinet til.«

Efterladenskaber fra fødselsdagsfejringerne, som ifølge Helle Bundgaard bliver flere og flere, kan nemlig ses på andelsforeningens bygning.

Murværkerne er klistret ind i kanelpletter, og det betyder, at andelsforeningen nu skal ud og investere penge på maling.

»Der er simpelthen kanel over det hele. Forleden var det også hele vejen hen til indgangen i opgangen, og det er bare dybt frustrerende. Også at det er noget, vi selv skal dække,« siger Helle Bundgaard.

Lygtepælen, hvor de unge bliver bundet fast for at få hældt kanel ud over sig. Foto: Privatfoto Vis mere Lygtepælen, hvor de unge bliver bundet fast for at få hældt kanel ud over sig. Foto: Privatfoto

Helle Bundgaard har i forbindelse med festlighederne skrevet et opslag på Facebook, hvor hun opfordrer folk til at tænke sig om en ekstra gang. Noget, der har fået blandede modtagelser.

»Nogle har skrevet, at vi bare kan flytte, hvilket også er frustrerende. Vi har intet imod, at folk holder fest. Det må de gerne.«

»Men man må gerne vise hinanden lidt respekt,« mener hun.

B.T. har tidligere beskrevet, hvordan fejringerne med kanel kan ses i Aalborg. Til stor frustration for borgerne.

Helle Bundgaard og andelsforeningen overvejer at række ud til kommunen. Eventuelt ved at komme med et forslag om, at det skilt, hvor de unge bliver bundet fast, fjernes – og i stedet bores ind i bygningen.

»Vi må sætte os ned og finde ud af, om vi kan komme på andre løsninger, og så vil vi kontakte kommunen.«