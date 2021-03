Flaske- og dåsepant for mere end 125 millioner kroner forsvinder hvert år sporløst i Danmark.

Det svarer til, at otte procent af de pantmærkede flasker og dåser aldrig finder vej til en flaskeautomat.

Hidtil har ingen vidst, hvor de mange millioner flasker og dåser egentlig forsvandt hen.

Men nu viser nye beregninger fra Dansk Retursystem, hvor de mange dåser og flasker havner.

Pant i nettopose

Den største del, nemlig 40 procent, forsvinder i de private hjem, hvor de bliver smidt ud – enten sammen med sorteret affald eller sammen med restaffaldet

De 30 procent forsvinder i erhvervslivet – både fra butikkernes pantrum, fra arbejdspladser samt hoteller og restauranter.

De 20 procent havner i skraldespande i det offentlige rum, for eksempel parker og busstationer.

De sidste 10 procent forsvinder andre steder hen. Kun er en meget lille del – under fem procent af den forsvundne pant, svarende til cirka 0,5 procent af den samlede mængde pant – havner i naturen.

Selvom mange unge siger, at de er miljøbevidste, gælder det ikke altid, når de står med en tom dåse eller flaske i hånden.

Undersøgelserne bag Dansk Retursystems beregninger viser nemlig, at 15-30-årige er mere tilbøjelige end alle andre aldersgrupper til at smide dåser og flasker med pantmærke direkte i skraldespanden eller på gaden.

For eksempel blev der fundet panteflasker i hele 55 procent af skraldespandene på en række sjællandske ungdomsuddannelsesinstitutioner, da forfatterne bag undersøgelsen helt konkret tog ud på ungdomsuddannelserne og endevendte skraldespande, simpelthen for at se om der lå pant i dem.

En dåse eller en flaske med pant har i princippet et uendeligt liv: Men det kræver, at den bliver afleveret som pant.

For panteflaskens eller -dåsens uendelige liv stopper brat, så snart man smider den ud – også selv om den ryger ud med det sorterede affald til metal, plastik eller glas.

»Mange bliver overraskede over det her: Men det er ikke lige meget, om man afleverer panten, eller smider den i det sorterede affald,« siger Marlene Holmgaard Friis, markedsdirektør i Dansk Retursystem.

Unge smider oftere dåser og flasker fra sig end andre aldersgrupper.

»En flaske eller en dåse, der blandes med andet kildesorteret affald, kan ikke blive til nye flasker eller dåser igen, da der er skrappe krav til fødevareemballage, der produceres af genanvendte materialer. Og som vores undersøgelse viser, er det et stort problem, at folk smider pant ud.«

Dansk Retursystem lancerer nu en kampagne, der skal få os alle sammen til at afleverer dåser og flaske automaten.