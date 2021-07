Slimet gult og gennemsigtigt stads løber ned ad siderne på studentervognene og på studenternes hvide kjoler og skjorter.

Igen i år bliver studentervogne angrebet med æg.

Men hvem er det, der kaster dem, og hvorfor?

B.T. har talt med seks ejere af forskellige firmaer, der udlejer studentervogne landet over, og deres svar på ovenstående er nogenlunde enslydende. Det vender vi tilbage til lidt senere.

Vi måtte afbryde en tur i fredags, fordi der var nogen, der skød bomberør mod os i Ballerup Andreas Bossow Angel, ejer, lejenstudentervogn.dk

Alle seks ejere fortæller, hvordan de har oplevet, at der er blevet kastet med æg mod deres vogne.

Og fem af dem har oplevet, at der er blevet kastet med langt værre – og farligere – ting.

»Vi måtte afbryde en tur i fredags, fordi der var nogen, der skød bomberør mod os i Ballerup.«

Det fortæller Andreas Bossow Angel, medejer af firmaet lejenstudentervogn.dk, der kører i København og omegn.

Unge, der skød kanonslag mod en studentervogn fra lejenstudentervogn.dk i fredags, Foto: lejenstudentervogn.dk

Udover ham fortæller Thomas Hagner fra vognen.dk og Henrik Olsen fra studenter-kompagniet.dk, at de også har oplevet, at kanonslag og bomberør er blevet skudt mod deres vogne.

Morten Lindberg, der ejer firmaet vindihuen.dk, fortæller, at de var nødt til at sende en student på skadestuen, efter vedkommende fik noget uidentificerbart i øjet:

»Vi har prøvet, at de har skudt med vandkanoner med en væske, der sved, da den ramte studenterne. Vi ved ikke, hvad det var, men der var en, der måtte på skadestuen efter at have fået det i øjnene.«

Til sidst er der Bengt Duus, der ejer festlastbiler.dk. Hans chauffør blev fredag ramt så hårdt på læggen, at han måtte en tur på skadestuen og nu står foran en potentiel operation på grund af en indre blødning på 10 gange 12 centimeter.

Han ved ikke, hvad der ramte ham, men han har en ret klar teori om, at der blev skudt med slangebøsse.

Hvem var det så, der beskød ham?

Chaufførens 23-årige datter, som var med på passagersædet på vognturen, nåede at fotografere nogle af gerningsmændene, der angreb studentervognen. Og ifølge både chaufføren og datteren var det drenge med anden etnisk herkomst end dansk, der angreb deres vogn med æg og sten.

Forruden af en studentervogn fra festlastbiler.dk, der søndag blev ​ramt af æg på Amager ved Hørhus Kollegiet.

Morten Lindberg fra vindihuen.dk fortæller, at det altid er i de samme områder, de bliver beskudt med genstande.

»Alle de gange, vi har oplevet det, har det været i de lidt mere belastede kvarterer. Enten har det været indvandrere eller efterkommere af indvandrere. Det er jo ikke de hårdkogte kriminelle – det er typisk de små drenge fra 12 til 20 år, der gør det,« siger Morten Lindberg.

Andreas Bossow Angel fra en lejenstudentervogn.dk deler samme oplevelse. Og efter adskillige ubehagelige oplevelser i de samme områder har de nu taget en nødvendig beslutning, siger han:

»Det er altid indvandrere, der gør det. Det er ikke måske. Det er sådan, det er. Det er altid inde ved sociale boligbyggerier. Vi har valgt at sige, at fra næste år vil vi ikke sælge køreture til de gymnasier, hvor der er mange elever, der bor i de områder.«

Michael Dam Larsen, der ejer vogntursfirmaet rockthetruck.dk, fortæller ligeledes, at de kun har oplevet at blive beskudt af unge med anden etnisk herkomst end dansk.

En af gerningsmændene, som chaufførens 23-årige datter nåede at tage et foto af inde fra vognen. Foto: Foto taget af chaufførens 23-årige datter

Han har hørt, at der er en grund til, at de gør det, siger han:

»De siger, at det er en tradition. Det er svært at vurdere, om det er hærværk målrettet mod os. Der har været personer, de har kendt, med anden etnisk herkomst på vognen, så det virker ikke som hetz mod danskere.«

Og han er ikke den eneste af firmaejerne, der har hørt, at det skulle være en tradition at kaste æg efter studentervogne. Det fortæller fire af ejerne, at de har hørt.

»Det er nogle mennesker med anden etnisk herkomst end dansk, der gør det. Det er hvert år. Det er en tradition, de har,« siger Thomas Hagner fra vognen.dk

Ifølge ham kender de æggekastende unge typisk nogen, der er ombord på studentervognen.

»Hvorfor gør de det? Er det for at lykønske eller at nedgøre? Det kan jo godt være, at det ikke er for at nedgøre,« siger Thomas Hagner, men understreger, at studenterne ikke synes, det er fedt at blive ramt af hårde æg og få snask på sig.

Andreas Bossow Angel fra lejenstudentervogn.dk har også hørt, hvad grunden til æggekastningen skulle være:

»Nogen siger, at det er en tradition.«

Hvem siger, det er en tradition?

»Det siger nogle af studenterne fra klasserne.«

»Men når det begynder at blive bomberør og kanonslag, så er det altså for meget. Der er for mange regler, der bliver brudt, til at vi kan fortsætte med at køre turen, hvis det sker.«

Formand for retsudvalget Morten Dahlin (V) har læst de seneste artikler om chikane af studentervogne og fortæller, at fænomenet bør udryddes, og at justitsminister Nick Hækkerup skal på banen.

»Vi har set de her vanvittige scener, hvor studenter ikke kan få lov til at køre i fred. Det er uacceptabelt. Det skal ikke foregå i Danmark,« siger Morten Dahlin og fortsætter:

»Derfor har vi tænkt os at inddrage justitsministeren i sagen og bede ham redegøre for, hvad regeringen vil gøre for, at vi ikke ser de her scener i fremtiden.«

Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, skriver i en sms til B.T., at han vil kalde justitsministeren i samråd om sagen og i øvrigt spørge ind til, hvem gerningsmændene er.