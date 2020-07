Mens verden fortsat er plaget af coronavirus, forhindrer det ikke en flok unge danskere i at rejse udenlands og nyde sommeren.

Således er flere end 100 unge danskere taget til Sunny Beach i Bulgarien, hvor særligt fest og druk står øverst på dagsordenen.

I hvert fald blandt de unge, som TV 2 Echo har fulgt og talt med under de varmere himmelstrøg i Bulgarien.

'Vi skal bare ud og give den maks gas. Fyre den af. Være stive og nyde livet. Og så skal vi i byen,' siger Lasse og Lucas til TV 2 Echo.

Netop på grund af coronavirus er alt ikke som det plejer i Sunny Beach. Indendørs barer og natklubber holder lukket, hvorfor festerne er rykket til udendørsserveringer og blandt andet holdes langs de bulgarske strande.

Dog kun med 50 pct. af deres normale kapacitet.

Men det bremser ikke ligefrem de unge i deres bestræbelser på at feste. Til TV 2 Echo forklarer Lasse og Lucas videre, at det er rart at komme væk fra de strammere restriktioner, der er i Danmark sammenlignet med Bulgarien.

'Det skal heller ikke ødelægge ferien, at der er corona. Vi har betalt penge for det, så selvfølgelig skal vi hygge os.'

Begge forsikrer, at de er opmærksom på coronavirussen og derfor tager sine forholdsregler med at holde afstand. Billeder og videoer fra Bulgarien viser omvendt også, hvordan det i hvert fald ikke er tilfældet hos alle unge.

Udenrigsministeriet ændrede den 27. juni sine rejsevejledninger, og derfor frarådes det ikke længere at rejse til Bulgarien.

Man skal dog være ekstra forsigtig, hvis man rejser i landet, oplyser Udenrigsministeriet.

Hos DUF-rejser, et rejsebureau, der har sendt mange unge afsted til Bulgarien, minder man alligevel de unge om at holde afstand og spritte hænder regelmæssigt. Samtidig påpeger bureauet over for sine rejsende kunder, at 'alle har et ansvar for overholde retningslinjerne'.

Næsten 7.000 er smittet med coronavirus i Bulgarien. I Danmark er mere end 13.000 smittet med coronavirus.