En ung dreng bliver truet og efterfølgende slået. En ung pige bliver hevet i håret og efterfølgende sparket hårdt i hovedet. En ung fyr trues til at sige, at han er et 'pikfjæs', inden han bliver sparket.

Eksemplerne på danske unge, der trues og udsættes for vold for efterfølgende at blive udstillet på det sociale medie Instagram, er talrige. Alligevel har ingen chefer hos Instagrams ejer, Facebook, noget svar på, hvorfor videoerne i månedsvis har ligget online.

Faktisk har ingen chefer hos Facebook umiddelbart været mulige at få i tale, når B.T. gennem flere dage har forsøgt at få svar på en række spørgsmål.

I stedet har B.T. modtaget et skriftligt svar fra et kommunikationsbureau, der repræsenterer Facebook i Danmark.

Svaret følger herunder. Hold fast.

'Sociale medier har en vigtig berettigelse, når det kommer til at give folk en stemme. Det gælder også muligheden for at skabe opmærksomhed omkring situationer og hændelser, der måske kan være ubehagelige, men som er vigtige at få belyst og derfor tjener et legitimt formål.'

'Men det er aldrig tilladt at opfordre til eller forherlige vold, ligesom vi heller ikke tillader hævnporno eller deling af intime billeder uden samtykke. Vi fjerner den form for indhold, så snart vi bliver opmærksomme på det, og opfordrer også folk til at anmelde indhold, der strider imod vores retningslinjer.'

Videoerne har rystet flere danske politikere, hvoraf flere ønsker at se nærmere på de sociale mediers rolle i spredning af 'happy slapping', som fænomenet blandt andet er kendt som.

Theresa Bang Andersen, børneordfører, SF. Foto: Mathias Røn Poulsen Vis mere Theresa Bang Andersen, børneordfører, SF. Foto: Mathias Røn Poulsen

I en leder om emnet har B.T.s ansvarshavende chefredaktør, Michael Dyrby, bedt Facebooks CEO og ejer, Mark Zuckerberg, og en stribe andre ansvarlige Facebook-chefer om at stå til ansvar for, at vold ikke kan deles på deres milliardkoncerns platforme.

'Mark Zuckerberg og resten af direktørerne i den danske afdeling: I er medskyldige i, at unge mennesker bliver tævet, filmet og udstillet. Det er jeres forbandede ansvar at tage det alvorligt og stoppe det på jeres medie: Instagram,' skrev Michael Dyrby mandag.

B.T. har gentagne gange forsøgt at få en kommentar fra Facebook.

Endnu er der ikke kommet svar på interviewforespørgsler til Mark Zuckerberg eller Facebook-chefen for Europa, Nicola Mendelsohn.

Ikke engang et automatiseret svar er kommet retur fra organisationen, der umiddelbart kun har en presseindgang via mailen 'press@fb.com'. Ingen telefonnumre eller personlige e-mailadresser.

B.T. har også forsøgt at få en kommentar fra den danske Facebook-chef for public policy i Benelux og Norden, Martin Ruby.

Men trods sms'er og adskillige opkald har det ikke været muligt at komme igennem.

Hos Facebook i Danmark og Norden har B.T. fået fat i kommunikationschef Peter Münster, der kunne fortælle, at han var på barselsorlov.

Stillbillede fra en video fra en af de profiler, der delte overfaldsvideoer, inden den mandag blev lukket ned af Instagram. Vis mere Stillbillede fra en video fra en af de profiler, der delte overfaldsvideoer, inden den mandag blev lukket ned af Instagram.

B.T. har ikke kunnet opstøve kontaktinformationer på Facebook Danmarks direktør, Pia Tandrup.

Derfor har vi forsøgt at få fat i direktøren via det kommunikationsbureau, som udsendte det skriftlige svar.

Her er hverken B.T.s sms'er eller adskillige opkald blevet besvaret.

Dermed er der ingen svar til de unge ofre for trusler og voldelige overfald på, hvorfor videoer af dem skulle ligge til offentlig skue i månedsvis, uden at en af verdens rigeste techgiganter greb ind.