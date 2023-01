Lyt til artiklen

En gruppe unge skaber i øjeblikket utryghed i et idrætscenter.

Derfor har Korup Kultur- & Idrætscenter (KKIC) i Odense skrevet et skilt med store bogstaver: 'VI SØGER HJÆLP!', for hjælp har de brug for.

Og det står så grelt til, at idrætscentret kort før jul sendte et nødråb ud på deres Facebook-side.

'Dette opslag er et desperat, men desværre nødvendigt forsøg på at afhjælpe en kritisk, ubehagelig og yderst kedelig situation her i KKIC', lød det.

Årsagen er som sagt, at idrætscentret gennem en lang periode har været et slags opholdssted for en gruppe unge, som har de forkerte intentioner, og som gennem tiden har skabt en masse postyr.

»De generer de brugere, vi har i centret. Dem, som kommer for at lave idræt og motion. Det er med råb, skrig og løb. Det er mest det, de gør, når der er aktiviteter her. Og så gør de det utrygt for nogle af vores brugere at komme her, de mindre årgange, ved deres blotte tilstedeværelse. Det synes vi ikke er okay,« siger centerleder Thomas Moesgaard.

Personalet føler sig også utrygge. Og derfor søger man nu efter vagter. Men der er ikke penge til at lønne dem.

Som en tak for indsatsen lokker kultur- og idrætscentret i stedet med et gratis fitnessmedlemskab i perioden.

'Og så er der selvfølgelig kaffe på kanden i cafeen', lyder det i Facebook-opslaget.