De fleste kender nok følelsen af at have behov for en fridag eller to.

Men dette er måske lige en tand for smart.

Med et særdeles enkelt trick kan man nemlig snyde corona-kviktest til at vise to streger – altså en falsk positiv – og dermed score sig et par fridage. Det skriver schweiziske 20min.ch.

Det viser sig nemlig, at man kan bruge den populære juice Capri-Sun i de ikoniske brikker til at fremtrylle en positiv test.

Og det udnytter unge nu ifølge mediet i videoer på TikTok til at sikre sig fridage fra skole, skriver mediet.

Tricket virker ved at dryppe to-tre dråber af saften ned i kviktesten. som inden for få minutter derefter vil vise to streger – positiv.

Man skriver desuden, at det ikke kun er Capri-Sun, der kan fremprovokere en falsk positiv test men også andre læskedrikke såsom cola.

Det skyldes, at syren fra læskedrikkene ændrer pH-værdien og dermed udløser streg nummer to.

Men tricket virker faktisk ikke kun på corona-kviktest; det er angiveligt også muligt at snyde graviditetstest på samme måde.