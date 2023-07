Der er en stor grund til at unge i dag bliver boende i længere tid hjemme hos mor og far end tidligere.

»Det er over tid blevet markant dyrere at finde den første bolig for et ungt menneske, der som udgangspunkt har et lavt indkomstniveau,« siger Thomas Hovgaard, presseansvarlig hos ejendomsmæglerkæden Estate.

Han kommenterer på nye tal fra Danmarks Statistik, der viser udviklingen.

Eksempelvis var 42 procent af de 21-årige hjemmeboende i 2021, mens det var 32 procent i 2011.

Tallene viser også, at det er unge med forældre i alle indkomstgrupper, der flytter senere hjemmefra end før.

Hos Estate påpeger man også, at stigningen af antallet af hjemmeboende skyldes, at der er flere studenter og flere, der vælger at tage sabbatår for at spare til en længere udlandsrejse.

»Det betyder, at flere unge af gode grunde bor hjemme længere for at holde udgiftsniveauet nede og spare op. Samtidig er der stigende knaphed på de boliger, som passer til de unges økonomi,« siger Thomas Hovgaard fra ejendomsmæglerkæden:

»I dag skal man være ualmindelig heldig eller privilegeret for at kunne flytte hjemmefra. Flertallet af SU-modtagere vil sande, at deres huslejer overstiger, hvad de får udbetalt. Med andre ord kan det være ret bekvemt at blive boende hjemme længe.«

Det er dog også unge, der ikke studerer, der er hjemmeboende i længere tid end før. Lige som der er flere mænd end kvinder, der gør det.

Men udviklingen er faktisk positiv for den generelle efterspørgsel på mindre boliger.

»Markedet for mindre boliger er ekstremt hårdt presset, ikke mindst på grund af mange singler og mange unge, som bliver nødt til at flytte til de større byer, fordi deres barndomshjem ligger for langt fra deres uddannelsesinstitutioner,« siger Thomas Hovgaard fra Estate:

»Som vi har rejst et flag for tidligere, bør det prioriteres at bygge flere mindre boliger i tråd med den demografiske udvikling.«

I forhold til unge i resten af EU er der stadig relativt få danske unge, der bor hjemme: I EU boede 74 procent af unge mellem 20 og 24 år med deres forældre i 2021.

I Danmark var antallet 18 procent.