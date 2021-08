Tilbage i 1950’erne var de ungdomskærester. Siden blev de begge gift og fik børn hver især.

I dag - 60 år senere - er 85-årige Leo Skaaning og 78-årige Anni Skogemann igen blevet kærester.

Det er Herning Folkeblad, der har skrevet kærlighedshistorien, som igen er blusset op.

Parret fandt første gang sammen tilbage i 1959 gennem bevægelsen DUI, De Unges Idræt.

Som Leo husker det, var han lidt bange for, at folk ville syntes, at han rendte med en af de unge piger fra DUI. Han var dengang leder af en af grupperne og syv år ældre end Anni.

Som Anni husker det, ville Leo dog ikke have en kæreste i Esbjerg, da han skulle tilbage til København for at læse til fritidspædagog.

Leo kom oprindeligt fra København.

Siden da mødte parret hinanden igen, da Anni som ung tog på højskole i Roskilde. Men det varede kort, og denne gang var det Anni, der afsluttede forholdet.

Hun fandt til gengæld sin mand Leif på højskolen, som hun var gift med i 23 år. Anni Skogemann og Leif bosatte sig i Esbjerg.

Leo blev gift med Herdis, som han var sammen med i 55 år, inden hun døde. De bosatte sig i Herning, hvor Leo Skaaning fik job som forstander på en børneinstitution.

Det var et rent tilfælde, at Leo Skaaning tilbage i 2019 opdagede navnet Skogemann i forbindelse med et foredrag, som Anni havde holdt i SOS-Børnebyerne.

Han fik lyst til at finde ud af, om det var dén Skogemann og ikke mindst, hvordan hendes liv havde formet sig, nu da hans kone gennem 55 år var død. Leo skrev derfor en sms til Anni.

14 dage senere mødtes ungdomskæresterne, og i dag er parret altså igen sammen.

Parret er enige om, at de ikke fik talt tydeligt sammen dengang, og det har de efterfølgende brugt tid på at rede ud.

De har ikke lyst til at flytte sammen, men nyder hinandens selskab tre gange om ugen.

Resten af tiden »savner de hinanden«, som de selv formulerer det.