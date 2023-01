Lyt til artiklen

Der blev indkaldt til fest i Ungdomshuset i København, da tidligere overborgmester Ritt Bjerregaard døde i weekenden. Nu forlanger en politiker, at det får konsekvenser.

Under overskriften 'Så er vi kvit, Ritt!!' lagde Undomshuset søndag et opslag på Facebook med følgende opfordring:

'Slæb kadaveret forbi Ungeren og send en væmmelig tanke efter tidligere overborgmester Ritt Bjerregaard. Nu har vi fået både ret og fred.'

Senere blev opslaget så fulgt op af en video, der viser festende og maskerede unge. Som tekst til billedet står:

Finn Rudaizky er medlem af Borgerrepræsentationen for Dansk Folkeparti. Han er dybt rystet over, at Ungdomshuset afholdt et festlignende arrangement efter Ritt Bjerregaards død. Foto: MØLLER MAGNUS Vis mere Finn Rudaizky er medlem af Borgerrepræsentationen for Dansk Folkeparti. Han er dybt rystet over, at Ungdomshuset afholdt et festlignende arrangement efter Ritt Bjerregaards død. Foto: MØLLER MAGNUS

'I Ungeren siger vi behørigt farvel til Ritt. Ritt er død. Stadig fuck dig!! Stadig ingen fucking tak til systemet.'

Opslagene får nu Finn Rudaizky, der er medlem af Borgerrepræsentationen for Dansk Folkeparti, helt op i det røde felt:

»Det er så ulækkert. Jeg har aldrig set noget lignende. Det er makabert og uhyggeligt sådan at holde fest, når en anden er død. Det giver mig associationer til Mellemøsten,« siger han til B.T.

Rudaizky mener, at arrangementet i Ungdomshuset på Dortheavej i København bør få konsekvenser.

»Det er københavnske skatteydere, der har været med til at betale til den fest. Jeg vil tage det op på Rådhuset. Vi kan ikke bare fortsætte med at udbetale tilskud til Ungdomshuset, hvis det er sådan noget, der foregår. I yderste konsekvens må Borgerrepræsentationen stemme om fortsatte tilskud,« siger han.

Ritt Bjerregaard var overborgmester i København, da det tidligere ungdomshus på Jagtvej 69 blev ryddet af politiet. Bjerregaard døde lørdag i en alder af 81 år.

»Jeg var ikke stor fan af Ritt Bjerregaard, men det skal retfærdighedsvis siges, at hun var med til at skaffe de unge et nyt ungdomshus dengang. Og det gør jo ikke det her bedre,« siger Finn Rudaizky, der mener, at konsekvenserne af arrangementet skal afhænge af, hvem der stod bag.

»Vi skal have fundet ud af, om det er selve foreningen bag huset, der står bag, eller om det bare er nogle enkelte idioter. Men selvom det er nogle enkelte idioter, må man jo også forlange, at det får konsekvenser for dem, siger han.

Også Frederik W. Kronborg, der sidder i Kultur- og Fritidsudvalget for Enhedslisten, vil gå videre med sagen.

»Man skal selvfølgelig ikke fejre, at nogen er gået bort. Jeg har nu rettet en kontakt til Kultur- og Fritidsforvaltningen, så vi, via fonden, kan finde ud af, hvad der er op og ned i den sag. Før jeg får det, har ikke flere kommentarer,« siger han.

Advokat Knud Foldschack står i spidsen for den fond, der varetager Ungdomshusets interesser i samarbejdet med Københavns Kommune. Han mener, at Ungdomshusets opslag om fest efter Ritt Bjerregaards død er tåbeligt. Foto: Sofie Mathiassen Vis mere Advokat Knud Foldschack står i spidsen for den fond, der varetager Ungdomshusets interesser i samarbejdet med Københavns Kommune. Han mener, at Ungdomshusets opslag om fest efter Ritt Bjerregaards død er tåbeligt. Foto: Sofie Mathiassen

Advokaten Knud Foldschack er bestyrelsesformand i den fond, der hjælper Ungdomshuset i samarbejdet med kommunen. Han siger:

»Det er et tåbeligt politisk statement, og jeg håber ikke, at ti unge skal have lov til at ødelægge det hele. Jeg har kendt Ritt Bjerregaard i mange år. Hun var knalddygtig og hjalp de unge med at få et nyt hus,« siger han.

Hvordan ved du, at der kun er tale om ti unge?

»Jeg har sat mig lidt ind i det, og jeg ved, at det kun drejer sig om ganske få.«

Foldschack er dog med på, at signalværdien kan være ødelæggende, og at der fra politisk side vil efterlyses konsekvenser.

»Jeg vil gerne appellere til, at man ikke slår politisk plat på det her. Opslaget er ikke repræsentativt for Ungdomshuset overhovedet. Hvis jeg må bruge et billede, så vil jeg sige, at der kun skal én til at vælte brikkerne i en skakklub,« siger advokaten, der understreger, at han ikke har nogen indflydelse på, om et sådant opslag skal fjernes.

»Det er en autonom Facebook-side, hvor flere kan gå ind at lave opslag. Men jeg tror, at det ville være helt i Ritts ånd at sige 'skidt med det', siger han.

B.T. har kontaktet Ungdomshusets kontaktgruppe for at få en kommentar til arrangementet, men gruppen har endnu ikke reageret på henvendelsen.