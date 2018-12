Ungarn har på det sociale medie Facebook målrettet en EU-skeptisk og manipulerende video direkte mod danskere.

Ungarns regering har målrettet en EU- og immigrationskritisk video, der manipulerer udtalelser fra lederen af den liberale gruppe Alde Guy Verhofstadt, direkte mod danskere.

Det er del af en bredere påvirkningskampagne. Guy Verhofstadt har meldt videoerne til Facebook.

- En falsk video, sponsoreret af den ungarske regering, cirkulerer på nettet. Den manipulerer en udtalelse om migration, jeg tidligere gav, skriver Guy Verhofstadt på det sociale medie Twitter.

TV2's journalist Kaare Sørensen har lagt en række billeder op på Twitter, der viser, at videoen for hans vedkommende er kommet op, fordi afsenderen har målrettet den mod personer over 32 år, der bor eller for nylig har været i Danmark.

Videoen er sendt fra den ungarske regerings officielle Facebook-konto.

I videoen siger en mandestemme:

- Dette her er Guy Verhofstadt. Han vil have mere migration. 1,8 millioner migranter er kommet til EU siden 2015. Flere millioner ønsker at komme.

- Siden krisen begyndte har hundredvis af europæere mistet livet i ondskabsfulde angreb. Det er på tide at vende Bruxelles på hovedet. Lad os beskytte Europa.

Der krydsklippes flere gange til Guy Verhofstadt, der siger:

- Vi har brug for migration.

Citatet er ifølge mediet euronews.com klippet ud af et interview fra 2014, hvor Guy Verhofstadt siger:

- Vi har brug for migration, men det skal være lovlig migration. I øjeblikket har vi det modsatte. Vi har ulovlig migration og menneskesmugling.

Han refererede til en immigrationsreform, der skulle mindske den ulovlige migration og argumenterede ikke for mere migration, som det fremgår af den ungarske video.

Guy Verhofstadt har skrevet til Facebook for at få fjernet den vildledende video. I brevet, som han har lagt frem, skriver han:

- Jeg har sagt det før og jeg vil gentage det her: Den ukontrollerede spredning af målrettet propaganda som dette på Facebook ødelægger vores demokratier og samfund.

/ritzau/