Iført sin tjeneruniform, parat til at tage imod bestilling, stod Jennifer Tillermand paralyseret tilbage uden at kunne sige fra over for den sexisme, hun netop var blevet udsat for. Mens hun en tidlig eftermiddag forsøgte at udføre sit arbejde på den pæne franske bistro, løb en gæst pludselig op til hende bagfra og gav hende et vådt kys lige på halsen. Herefter stak han halen mellem benene og forlod restauranten.

»Jeg kan mærke, en person hiver i min arm, og så kommer kysset på halsen. Det var vildt mærkeligt og ulækkert, og jeg følte mig ydmyget over for de andre gæster, der sad og kiggede,« siger Jennifer Tillermand om episoden, der ligger et par år tilbage.

Men den sexistiske kultur rækker langt ud over Jennifer Tillermands arbejdsplads. En ny undersøgelse fra 3F viser, at der på 7 ud af 10 arbejdspladser for ufaglærte eller erhvervsuddannede har været sexisme og sexchikane.

32-årige Jennifer Tillermand er et af ofrene for den grænseoverskridende adfærd, og nu har hun valgt at stå frem, sige fra og fortælle sin historie.

Jennifer Tillermand står frem og fortæller om den sexisme, hun har oplevet igennem 10 år som tjener. Foto: Privat Vis mere Jennifer Tillermand står frem og fortæller om den sexisme, hun har oplevet igennem 10 år som tjener. Foto: Privat

TIP OS: Har du oplevet sexisme i din branche, så skriv til vores journalist på Kale@bt.dk

Episoden med kysset på halsen er den oplevelse med sexisme, som står klarest i hukommelsen for Jennifer Tillermand. Fordi det var en fysisk tilnærmelse, og fordi hun ikke fik mulighed for at sige fra, da gæsten, der kyssede hende på halsen, skyndte sig at løbe ud af restauranten efterfølgende.

Næsten, som om han godt vidste, det var over grænsen.

»Det påvirkede mig bagefter, at jeg ikke nåede at sige fra eller gøre noget. Jeg husker en følelse af at være magtesløs,« siger Jennifer Tillermand.

Undersøgelse: 7 ud af 10 har oplevet sexisme på arbejdet 3F har undersøgt sexisme på ufaglærte eller erhvervsuddannedes arbejdsplads. De har fået svar på et spørgeskema fra 1.400 arbejdsmiljørepræsentanter. Her svarer 7 ud af 10, at der har været sexisme på arbejdspladsen. Der er tale om sexisme i form af enten berøringer, upassende kommentarer, vittigheder og lignende. Efterfølgende har 3F talt med 200 ansatte, der beretter om sexisme, hveriblandt kvinder, der nu undgår små rum med mandlige kollegaer, kvinder, der bliver spurgt ind til deres sexliv, mens de er på arbejde, og kvinder, som frygter at møde tidligere kollegaer, fordi de har været upassende.

Det våde kys på halsen er langtfra et enkeltstående tilfælde. Jennifer Tillemand har oplevet sexisme på sin arbejdsplads utallige gange gennem de 10 år, hun har arbejdet som tjener på restauranten, hvor hun stadig arbejder.

I perioder oplever Jennifer Tillermand sexisme helt op til to til tre gange om ugen. Det samme gør hendes kolleger. Og nu har Jennifer Tillermand fået nok af berøringer og sexistiske kommentarer som for eksempel 'Vil du med op på mit hotelværelse' og 'Jeg kunne godt tage dig hårdt':

»Jeg bliver frustreret og irriteret, fordi jeg skal forholde mig til sådan noget, når jeg er på arbejde. Det er belastende, når man prøver at udføre sit arbejde,« fortæller Jennifer Tillermand.

De verbale kommentarer forsøger hun dog så vidt muligt at sige fra overfor, men det kan være svært at finde ud af, hvor grænsen går, og hun må derfor nogle gange nøjes med at ignorere sexismen.

Når vi taler om grænsen, er det ikke, fordi Jennifer Tillermand er i tvivl om, hvorvidt hendes grænse er overskredet. For det er den. Men hun er i tvivl om, hvor meget og hvor hårdt hun kan tillade sig at sige fra over for gæsten.

»Jeg er ærlig talt ikke sikker på, at jeg har min chefs opbakning, hvis jeg sagde til ham, at en gæst gik over grænsen, eller sagde ordentligt fra over for en gæst. Jeg ved faktisk ikke, hvordan jeg kan tillade mig at reagere.«

Derfor vil hun ønske, at sexisme ikke var så tabubelagt et emne, og at man uden problemer kunne gå til sin chef uden at blive set ned på.

»Jeg har ikke lyst til at være den, der beklager sig og ikke kan tåle mosten. For det er den holdning, mange har. Man får at vide, at det er en del af branchen. Jeg er bange for, hvad jeg bliver mødt af, hvis jeg går til ledelsen. Så er det desværre nemmere at tie stille,« siger Jennifer Tillermand.