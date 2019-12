Er dit nytårsforsæt altid at tabe dig, spise sundere og træne mere? Men lykkedes det aldrig? Så er et nyt forskningsprojekt på Aarhus Universitet måske noget for dig.

For universitetet søger lige nu unge, overvægtige kvindelige deltagere til et projekt, som undersøger vigtigheden af næringsrig morgenmad og træning.

- Kvinderne må ikke i forvejen spise morgenmad, træne mere end én gang om ugen, og så skal deres BMI være over 25 (tag dit her, red.), fortæller lektor på Institut for Folkesundhed, Mette Hansen, til TV2 Østjylland.

I første omgang håber universitetet på at finde kvinder mellem 18-22 år, men aldersgrænsen kan blive sat op, hvis ikke nok melder sig.

Der skal bruges 100 kvinder, som gennem 2020 skal være en del af projektet.

De bliver inddelt i fire grupper.

En for dem, der fortsætter med ikke at spise morgenmad eller træne. En hvor de skal begynde på morgenmad, men stadig ingen træning. En hvor de skal træne, men ikke spise morgenmad. Og en gruppe for dem, der både skal begynde på morgenmad og hyppigere træning.

Deltagerne skal i den forbindelse være villig til at afgive afføringsprøver, blodprøver, urinprøver, få en fuldkropsskanning og tage en styrke- og konditest.

- Målet er at finde frem til den realistiske metode, så folk fortsætter med en sundere livsstil. Træning skal være sjovt og billigt, og morgenmad skal være nemt, siger Mette Hansen.

- Kvinderne i projektet skal have en ny start og vende den onde cirkel, og så skal vi finde frem til en måde, hvor på de kan holde stilen, fortsætter hun.

Grunden til, at man søger unge kvinder, er, at de ofte lige er flyttet hjemmefra, og nu selv skal træffe de ofte svære valg.

Hvis ikke man får skabt gode vaner her, kan det ramme en på lang sigt, lyder det fra lektoren.

- I forhold til morgenmaden vil vi se på, hvad en proteinrig start på dagen kan betyde for ens sult resten af dagen, forklarer Mette Hansen.

Indtil videre har kun fem meldt sig til, men universitet håber, at tiden på året kan få flere på banen:

- Det er snart tid til nytårsforsæt, og det kan forhåbentlig motivere en del til at melde sig.

Ud over gode råd og vejledning får deltagerne 800 kr. i honorar samt gratis morgenmad og træning afhængig af deres gruppe.

Hvilken gruppe kvinderne ender i, bliver bestemt ved lodtrækning.