En mand i 30'erne vandt ikke blot tre millioner gode danske skattefrie kroner i Lotto for nylig.

Han fik også en skideballe af sin chef for at have været for heldig.

Manden, som kommer fra københavnsområdet, har nemlig kun spillet Lotto i kort tid, fortæller han i en pressemeddelelse fra Dansk Spil.

»Jeg ved godt, jeg er ekstremt heldig. Min chef har også skældt mig ud. Han har spillet i 30 år uden milliongevinster – og så er jeg heldig efter nogle måneder. Jeg er jo et skarn,« siger han.

Den heldige vinder var på vej hjem fra arbejde og fik et chok, da han tjekkede sin telefon.

På sin Lotto-app opdagede han nemlig et beløb, der fik ham til at spærre øjnene op:

Hele seks nuller var der på beløbet, som han blev ved med at tælle.

Helt rundt på gulvet kørte han hen til en ven, som hjalp ham med at tjekke hos Danske Spils kundecenter, at milliongevinsten faktisk var god nok.

»Så ringede jeg til min chef og sagde, at jeg tog en fridag dagen efter, fordi jeg havde vundet i Lotto. Han var meget forstående – og gav mig som bekendt en kærlig skideballe med på vejen,« fortæller han.

Gevinsten fejrede han med en god middag på en dyr restaurant. Og havde det ikke været for corona-situationen, så havde festen varet hele natten, forsikrer han.

»Det var lidt ærgerligt, men sådan er det jo. Det værste ved at have det meste af natten derhjemme var, at jeg alligevel ikke kunne sove. Jeg lå bare og rodede rundt med tankemylder og uro i kroppen. Det er jo så vildt at have vundet så mange penge. Det giver bare nogle helt andre muligheder i fremtiden,« siger han.

Mange vindere af milliongevinster vælger at holde den gode nyhed for sig selv af angst for, at venner og familie vil forvente, at de kan punge ud til hvad som helst.

Det frygter den nybagte millionær dog ikke. Han har valgt at være anonym i offentligheden, men til gengæld har han helt åbent fortalt om gevinsten til familie og nære venner.

»Jeg har allerede haft en god snak med mine venner om det, og de forventer selvfølgelig ikke, at jeg nu altid skal betale alt, hvad vi laver. Og jeg vil jo meget gerne give en flaske i ny og næ. Det skal bare være af lyst og ikke på forventning,« forklarer han.

Men mon ikke, der falder lidt af på vennerne alligevel.

Vinderen har nemlig allerede en plan for, hvordan pengene skal bruges:

»Jeg skal nok have en ny seng og sofa. Og så vil jeg gerne til USA med drengene næste år. Nu har jeg jo råd til at leje en virkelig fed bil. Derudover vil jeg investere pengene, så de holder længe. Jeg skal ikke ud at forbruge, bare fordi jeg kan, lyder det.«