En 19-årig aalborgenser havde travlt natten til lørdag – og det havde politiet også. Den unge mand blev nemlig hele to gange taget for narkokørsel.

Den 19-årige narkobilist blev første gang stoppet af Nordjyllands Politi klokken 2.30 i Hjørring, hvor politiets mistanke om, at han var narkopåvirket, hurtigt blev bekræftet af en narkometertest.

Testen viste, at manden havde røget hash, og derfor blev manden kørt på sygehuset for at få taget en blodprøve, og med sig fik han en hilsen fra politiet i form af en sigtelse. Det fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi til Nordjyske.

Men da den 19-årige fik lov at forlade hospitalet senere lørdag nat, satte han sig igen bag rattet og kørte af sted.

Det var dog ikke den bedste beslutning for den 19-årige nordjyde, og kl. 4.22 modtog Nordjyllands Politi en anmeldelse om, at en bil var kørt galt på motorvejen.

Det viste sig her netop at være den selvsamme narkopåvirkede 19-årige, som politiet tidligere havde stoppet.

Her blev den unge mand endnu en gang anholdt og kørt tilbage til sygehuset for at få taget endnu en ny blodprøve.

Sådan endte en begivenhedsrig aften i en 19-årig, narkopåvirket bilists liv – med to sigtelser for narkokørsel. Vagtchefen oplyser, at manden er løsladt igen.