Forestil dig, at du ligger en aften lige inden sengetid og læser en nyhed eller to, og så kan du læse, at du er blevet en million kroner rigere.

Det er et scenarie, som faktisk skete for en 20-årig ung mand, som måtte køre ud til sine forældre med det samme - trods det sene tidspunkt - i bare iver.

Han vidste ikke med sikkerhed, om det var ham, man efterlyste.

'Jeg tænkte: Det kunne da godt være mig. Og så loggede jeg ind på min spilkonto. Jeg fik jo så mit livs chok. Der stod en million kroner og ventede på mig,' fortæller han i pressemeddelelse fra Danske Spil.

Selvom klokken snart var ved at slå midnat, så kunne han ikke holde nyheden for sig selv. Han måtte dele den med nogen og forsøgte at ringe til sin ven, som i første omgang fik ham til at spille Lotto.

Det var dog uden held, og han valgte derfor at tage sin bil og køre hjem til sine forældre. Han bankede voldsomt på deres dør.

'De troede først, der var sket noget forfærdeligt. Jeg plejer jo ikke at komme anstigende midt om natten og hive dem ud ad sengen,' siger vinderen ifølge Danske Spil med et grin.

'De blev selvfølgelig glade på mine vegne og tilgav hurtigt, at jeg havde vækket dem.'

Efter sit besøg hos sine søvndrukne, men glade og overraskede forældre, tog den 20-årige hjem til sin ven, der nu havde taget sin telefon.

'Det er faktisk hans skyld, at jeg oprettede mit abonnement sidste år i december. Han har spillet i flere år, så han var da lidt misundelig over, at det var mig, der løb med den første milliongevinst. Men han var også samtidig meget glad på mine vegne. Jeg skylder ham nok en lille gave,' lyder det.

Det konkrete spil, den unge mand vandt, udløser pengesummen til vinderen efter få dage. Han kunne derfor hurtigt glæde sig over de mange nuller.

'Det er jo helt surrealistisk. Jeg tog straks et screenshot, som jeg har på min telefon til evigt minde. Det er jo en af de bedste dage i mit liv,' siger han.

Han har nu investeret i et bestemt Rolex-ur, men derudover vil han holde igen med pengene. Han skal måske på en rejse, lyder det.

'Det er ikke noget, der er fastlagt endnu. Lige nu tager jeg den bare med ro og nyder, at jeg ikke behøver at spare,' udtaler han.