Sydjyllands Politi har i øjeblikket store problemer med fartbilister.

Senest fangede en færdselsbetjent en 21-årig mand, der i den grad kørte for stærkt.

På Grindstedvej nord for Holsted blev manden taget i at køre 158 kilometer i timen på en strækning, hvor man kun må køre 80 kilometer i timen.

»Færdselsbetjenten kommer kørende og ser den her bil og synes, den kører lidt stærkt. Så han vender om og sætter efter den og tager en måling på den,« siger vagtchef ved Sydjyllands Politi Bjørn Pedersen.

Og det havde sine konsekvenser.

»Han er blevet sigtet, og det kommer til at ende i en betinget frakendelse,« siger Bjørn Pedersen, som påpeger, at der kun var få kilometer til forskel fra, at den unge mand havde fået sig en noget værre straf.

»Havde det bare været tre kilometer hurtigere, så havde han fået ubetinget frakendelse af kørekortet,« siger Bjørn Pedersen.

Det er ikke første gang, at Sydjyllands Politi fanger bilister, der godt kan lide at trykke speederen i bund.

De seneste dage har de haft tre fartbilister – heriblandt en, der kørte 135 kilometer i timen, en anden, der kørte 147 kilometer i timen, og senest den unge mand, der kørte 158 kilometer i timen.

»Så jeg tør ikke tænke på, hvad i morgen byder på. Der bliver jo kørt stærkt på de små veje,« siger Bjørn Pedersen.