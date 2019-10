Siden fredag har moderen til en 19-årig dreng ikke hørt fra sin søn, og derfor indleder Missing People mandag eftermiddag en eftersøgning.

Den forsvundne mand, Mark, er sidst set ved baren Old Irish Pub på Vintapperstræde i Odense klokken 23.15 fredag, og det er også her, eftersøgningen har udgangspunkt klokken 15 mandag.

Eftersøgningen sker på anmodning fra mandens mor, Betina, som fortæller, at hun sidst talte med sin søn fredag aften.

»Han var bundulykkelig og græd. Han fortalte, at han var blevet bestjålet. Både hans telefon, kort og penge var væk,« fortæller hun og tilføjer, at Mark fortalte, at han ville forsøge at finde sine ting, hvorefter de sagde farvel.

19-årige Mark er omkring 180 centimeter høj og har mørkeblond hår.

Da Betina ikke kan få fat i ham lørdag, begynder hun at ringe rundt til hans venner og bekendte, men uden held. Derfor laver hun en efterlysning.

Ifølge hende er det aldrig tidligere sket, at sønnen på den måde er gået under jorden. Han giver altid lyd fra sig. Hvis ikke til sin mor, så til sine venner.

Derfor er Betina også meget berørt af sagen.

»Man har det som mor ad helvede til. Jeg har svært ved at sove, og mine to andre børn er også meget påvirkede. Jeg føler mig magtesløs, frustreret og drænet,« fortæller hun.

Hun uddyber, at hun er meget taknemmelig for, at Missing People har delt efterlysningen og planlagt en eftersøgning.

Hos Fyns Politi fortæller vagtchef Kennet Taanquist, at man endnu ikke er gået ind i sagen, men man følger den tæt.

»Der er ingen konkret mistanke om, at der er sket en forbrydelse, eller at han skulle være selvmordstruet. Desuden er han myndig,« fortæller han.

Vagtchefen understreger, at Fyns Politi naturligvis håber, at moderen snart får kontakt til sin søn, og derfor vurderer politiet også sagen løbende.

For nuværende er Missing People altså alene om at være gået ind i sagen om den forsvundne Mark.

Da han forsvandt, var han iført mørke denimbukser, en sort Rock Bull-bluse og hvide sko.

Hvis man har oplysninger i sagen, kan man kontakte Fyns Politi på 114 eller Missing People på 71 74 76 76.