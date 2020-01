Svulster i bugspytkirtel. Udbredte forstørrede lymfeknuder i maven. Svulst i et ribben.

Scanningsbillederne var ikke til at tage fejl af.

Kvalmen væltede op i ham. Han småsvedte under kitlen. Tankerne havde han svært ved at samle.

Det var lægens eget MR-billede, der lå i indbakken dengang i forsommeren 2016

1) Gode råd fra lægen, der selv har kræft Skær ned på sukker De fleste kræftformer er afhængige af glukose for at få energi, så de kan sprede og dele sig. Begræns derfor mængderne af sukker fra slik og kosten. Undgå og udrens skadelige stoffer Undgå skadelige stoffer som tobak, overdrevent alkoholforbrug og skadelige kemikalier. Spis helst økologisk for at undgå grøntsager og frugt, der har været udsat for sprøjtegifte. Reducer stress Forhøjede niveauer af stresshormoner kan dæmpe immunforsvaret. Hold stresshormoner nede ved at ‘rydde op’ i unødvendige aktiviteter i hverdagen. Effektiviser immunforsvar Sørg for at din krop har det, den har brug for af vitaminer, især dem med vigtige funktioner i opbygningen af immunforsvaret som B, C, D, E og K vitamin. Undgå spredning Gør kræftcellernes mikromiljø ugunstigt ved brug af urter og krydderplanter - gør dem en del af din daglige kost. Kilde: Udpluk fra bogen 'Selvforsvar mod kræft - ti ting du selv kan gøre' af Øyvind Torp.

»Jeg burde have være taget hjem, men det var vanskeligt at afvise de ventende patienter. Den allersidste led af depression.«

Sådan skriver den norske læge Øyvind Torp i sin bog ‘Selvforsvar mod kræft’ - ti ting du selv kan gøre’.

Bogen udkommer 27. januar og gennemgår kort fortalt, hvordan kræften har svaghedspunkter, vi kan udnytte, samt en række praktiske råd til, hvordan du kan gennemføre et angreb på kræftsygdommen bedst muligt.

»Midt i en tid med katastrofetænkning, frygt og nedtrykthed trængte jeg til et projekt. Jeg havde brug for deltage i kampen for mit eget liv,« skriver Øyvind Torp, efter han havde modtaget den nedslående besked på sit kontor.

Kampviljen voksede i mig, efterhånden som jeg fandt flere og flere nye oplysninger om sygdommens sårbarhed. Det lille håb i mig blussede op Øyvind Torp, læge

Før han selv blev syg, var han ikke ekspert i kræft, men ‘blot’ praktiserende læge. Den dengang 39-årige læge begyndte derfor at søge i kræftlitteraturen efter svar.

»Kampviljen voksede i mig, efterhånden som jeg fandt flere og flere nye oplysninger om sygdommens sårbarhed. Det lille håb i mig blussede op,« fortæller Øyvind i bogen.

Helt konkret begyndte han at skære ned på sukker. Efterhånden undlod han næsten helt kulhydrater, samtidig med at han spiste mad, der bekæmper betændelse i kroppen, hvilket vil sige store mængder grøntsager, olivenolie og omega-3-tilskud.

Så mange får kræft Hver tredje dansker får kræft, før de fylder 75 år

Hvert år får knap 38.000 danskere kræft – det er 103 om dagen eller én hvert kvarter

Cirka 294.000 danskere lever med en kræftdiagnose

Hvert år dør ca. 15.000 mennsker af kræft.

Den hyppigste kræftform hos mænd opstår i prostata, tyktarm og blære. Hos kvinder er det brystkræft, lungekræft, tyktarmskræft og modermærkekræft. Kilde: Kræftens Bekæmpelse.

Alkohol skar han næsten helt væk, og maden blev krydret med gurkemeje og peber.

Øyvind Torp begyndte at indlægge flere intensive træninger og sørgede for at få nok med sol for at styrke immunforsvaret.

»Jeg havde ingen illusioner om, at blåbær ville kunne kurere mig for kræft, eller at jeg ville blive raskere af at spise broccoli isoleret set. Men jeg havde fået - og har stadig - en fast tro på, at kombinationen af alle disse ændringer hver eneste dag kan være en dødelig kombination for kræftcellerne,« siger han.

Den norske læge blev opereret to gange og gennemgik mange følgende undersøgelser for at lede efter spredning.

Beskeden var efterfølgende, at kræften havde spredt sig, og så nogle uger efter var der ikke spredning alligevel.

Øyvind Torp er i dag stadig i live og lever nu efter den ændrede livsstil, som ifølge ham giver en god følelse af ‘at gøre noget’ og ikke føle sig magtesløs.

Et år efter operationerne løb han Berlin Marathon og har senere hen løbet i sporene af den norske løbelegende Mensen Ernst på hans berømte tur fra Paris til Moskva.

2) Gode råd fra lægen, der selv har kræft: Spis mad, der ødelægger kræftcellernes blodforsyning: Nydannelsen af blodkar er central for at kræftsvulster kan vokse. Den kan bremses ved hjælp af næringsstoffer i en række fødevarer som f.eks. bær, krydderier og nødder. Dæmp betændelse i kroppen: Langvarig betændelse skader kroppens raske celler og væv og svækker immunforsvaret. Den svækkede tilstand øger risikoen for kræft og giver desuden kræften bedre vækstvilkår. Spis derfor mad, der virker betændelseshæmmende.

Det er især fødevarer som er rige på omega-3-fedtsyrer: avocado, chiafrø, helleflynder, laks, pekannødder, tunfisk og valnødder.

Undgå omega-6-kilder som majs-, solsikke- og sojaolie. Hvert eneste træningspas virker: Træning virker som medicin, der stimulerer immunforsvaret, regulerer blodsukkeret og mindsker betændelse. Undgå fedme og forhøjede hormonniveauer Begræns niveauet af kulhydrater i kosten og vær fysisk aktiv. Sådan kan du undgå overvægt og for høje niveauer af hormoner, som kan stimulere kræftvækst. Dræb kræftceller Kræftceller trives dårligt, hvis du dagligt spiser plantestoffer og bær, der kan bidrage til kræftcelledød. F.eks. avocado, blomkål, broccoli, kål og peberfrugt er godt at sætte tænderne i. Kilde: Udpluk fra bogen 'Selvforsvar mod kræft - ti ting du selv kan gøre' af Øyvind Torp.

»Jeg havde rejst mig efter at have været kræftsyg og svag, og det gik op for mig, at i tiden efter, at det uopnåelige mål blev sat, havde jeg oplevet mening, mestring, ro og lykke i arbejdet hen mod denne drøm. Vel vidende at jeg ikke var erklæret rask - det vil jeg antagelig aldrig blive - var jeg alligevel stærk i troen på, at alt det, jeg havde gjort, er nøglen til, at jeg har klaret mig så godt,« skriver han.

Øyvind Torp er desuden igen tilbage i arbejde og lever et godt liv med sin familie.