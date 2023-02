Lyt til artiklen

Det, som rigtig mange formentlig går og drømmer om, er gået i opfyldelse for en ung kvinde.

Kvinden, der kommer fra Fyn, har netop vundet 5,7 millioner kroner i Eurojackpot, oplyser Danske Spil i en pressemeddelelse.

»Det er meget, meget surrealistisk. Jeg tror stadig ikke, at det er gået op for mig. Det er så vildt!,« lyder det blandt andet fra kvinden, som er valgt at være anonym.

Hun fortæller, at hun kommer fra en familie, hvor pengene ikke har været mange.

Gevinsten giver hende derfor nogle muligheder, som hun vil jagte:

»De her penge åbner rigtigt mange muligheder for mig. Jeg er stadig under uddannelse, men jeg drømmer om at åbne min egen virksomhed, og det er i hvert fald en fed fremtidsmulighed for mig nu,« siger hun og fortsætter:

»Det er noget, jeg har gået og tænkt over i mange år, men på den anden side, kan jeg godt lide trygheden i at vide, hvad der kommer ind på kontoen hver måned, og det ved man jo ikke som selvstændig, men nu er der lidt at give af. Det giver tryghed.«

Derudover planlægger hun også en rejse. I første omgang til Paris.

Eurojackpot bliver trukket hver tirsdag og fredag i 17 forskellige lande i Europa.

Den højeste gevinst, der nogensinde er vundet herhjemme, skete sidste år, hvor en heldigvis dansker vandt svimlende 759 millioner kroner.