Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En ung kvinde var med egne ord 'både træt og frustreret', da hendes telefon ringede sidst på en arbejdsdag.

Først troede hun ikke tro på den besked, hun fik i øret. Siden fik den hende til at græde – af glæde.

I den anden ende af røret var en medarbejder fra Danske Spil, som kunne fortælle den unge kvinde fra den københavnske vestegn, at hun havde vundet i Eurojackpot og var blevet intet mindre end 7.648.302 kroner rigere.

»Så tjekkede jeg kuponen. Og så græd jeg. Og var mundlam. Jeg troede ikke på det, og det gør jeg stadig ikke rigtigt,« fortæller den heldige vinder til Danske Spil.

De mange penge er endnu ikke gået ind på hendes konto.

Men det har ikke afholdt kvinden fra at tage forskud på glæderne og træffe en markant beslutning.

»Jeg har faktisk sagt mit arbejde op. Det havde jeg tænkt mig at gøre uanset hvad, men nu har jeg gjort sådan, at jeg lige tager et par måneder, inden jeg leder efter noget nyt,« fortæller hun.

I stedet for at arbejde vil hun bruge den kommende tid på at rejse og få nogle oplevelser for livet.

Derefter skal lejligheden på Vestegnen skiftes ud med et hus med en stor have.

»Jeg ved bare, at det skal være på Sjælland, men jeg er ikke sikker på, at det bliver her på Vestegnen. Så længe huset har den størrelse, som jeg gerne vil have: Med en stor have og et drivhus, for det har jeg altid drømt om. Jeg bor i lejlighed nu, men jeg boede i hus som barn,« fortæller hun.

Den unge kvinde har allerede haft besøg af Danske Spils millionærrådgiver.

»Han fortalte lidt om gaveregler, om investeringer, værdipapirer og obligationer, og så spurgte han lidt til, hvilke tanker jeg har gjort mig. Det var rart, for der fik jeg en følelse af, at nu var der et rigtig, voksent menneske fra Danske Spil, der havde kigget mig i øjnene og fortalt, at det var rigtigt nok. Så nu tror jeg på det,« siger hun.